[T4ATF!] TSVI+Loraine James, NZIRIA, Klahrk & KAVARI, Marina Herlop

Ancora una volta, quattro segnalazioni discografiche dal mondo per uscire del mese di maggio, in un viaggio europeo che tocca Italia, UK e Spagna.

AD93, che forse alcuni di voi si ricorderanno come Whities, porto sicuro per qualunque amante dell’elettronica, da alle stampe questo 12” collaborativo tra TSVI (Guglielmo Barzacchini, italiano basato a Londra e autore di varie uscite hard drum) e Loraine James, uno dei nomi più forti degli ultimi anni con la sua footwork d’autore, se mi si concede il termine. 5 tracce per 20 minuti di musica, il tempo giusto per sublimare una collaborazione che vede stili diversi incrociarsi per creare un sound in cui ricerca del suono e reminiscenze clubbing regalano un’esperienza d’ascolto a suo modo inedita.

053 by TSVI & Loraine James

Interessante quanto straniante tentativo di riappropriarsi di dialetto e tradizione musicale napoletana, NZIRIA firma il suo debutto su Never Sleep, etichetta di Gabber Eleganza con un LP dedicato alla riattualizzazione della tradizione neomelodica.

Evitando però facilonerie e luoghi comuni, NZIRIA riesce a coniugare lo stile gabber con gli elementi della canzone partenopea, riuscendo senza dubbio a catturare la nostra attenzione.

XXYBRID by NZIRIA

Altra uscita a due teste, questa volta per l’etichetta ceca Genot Centre a nome Klahrk e KAVARI, due artisti di origine britannica. Con “Wax” si porta avanti il mai interrotto discorso della deconstructed club, senza però mai il rischio di cadere nello scontato o nel già sentito. Sei tracce (più tre remix) che dipingono un’esperienza clubbing scurissima, in cui ricerca delle ritmiche e del sound design procedono di pari passo. Consigliatissimo.

Wax by Klahrk & KAVARI

Uscito per la solita PAN di Bill Kouligas, “Pripyat” è uno dei dischi più divertenti che ho avuto il piacere di ascoltare negli ultimi tempi. Costruito principalmente sul pianoforte e sulla voce di Marina Herlop e mixato da James Ginzburg, consigliato a chi aveva apprezzato “PROTO” di Holly Herndon ma ne ricercava una declinazione più ‘umana’; siamo qui distanti da discorsi su intelligenze artificiali e post-umanesimo, e abbondano anche gli strumenti acustici. Emozionante.