Paul Heaton degli Housemartins ha offerto da bere in 60 pub per i suoi 60 anni

Ieri Paul Heaton ha compiuto 60 anni: per festeggiare ha scelto 60 pub in Inghilterra ed Irlanda e ha inviato 1.000 euro a ciascuno, e poi ha invitato tutti i suoi fans via social ad andarsi a fare una pinta in suo onore, ieri sera.

In quei 60 locali ieri sera dunque sono risuonate le musiche degli Housemartins, unici e indimenticabili, e dei Beautiful South, altra sua band seminale. Paul Heaton si ha festeggiato al suo pub preferito, il Briton’s Protection di Manchester: due ore dopo l’apertura all’ora di pranzo, il pub era invaso da fan che volevano brindare al loro amato cantautore.

Una grande idea e una gran festa per un gran artista.