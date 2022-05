L’agenda dei Live della settimana (#19, 2022)

Settimana monopolizzata da Low e Mogwai ma con il ritorno sui nostri palchi di Algiers, Sonic Boom e Motorpsycho. Inoltre appuntatevi il Closing Party del Covo di Bologna di sabato 14 Maggio, nel quale Sleap-e presenterà il suo album d’esordio “Pouty Lips”. A voi la scelta e buon divertimento!

Lunedì 9 Maggio – MOGWAI, Atlantico, Roma

I Mogwai tornano finalmente in Italia dopo il rinvio causato dall’emergenza sanitaria. La band post rock scozzese porterà in tour l’ultimo disco “As the Love Continues”, fresco candidato per il Mercury Prize 2021 e arrivato al #1 della classifica degli album più venduti in UK. I Mogwai suoneranno anche al Fabrique di Milano martedì 10 e il giorno successivo al Vox di Nonantola, Modena: i biglietti sono in prevendita qui In apertura i Bdrmm, quintetto di stanza tra Leeds e Hull che ha pubblicato con l’esordio omonimo per Sonic Cathedral uno dei migliori dischi del 2020.

Mercoledì 11 Maggio – ALGIERS, Circolo Della Musica, Torino

Un piacevole ritorno quello degli Algiers nel nostro paese. L’ultimo album della band è “There Is No Year” – pubblicato tramite Matador Records il 17 gennaio 2020. L’album è stato prodotto da Randall Dunn e Ben Greenberg. Durante il periodo precedente all’uscita, la band ha pubblicato due singoli fuori dall’album, “Can the Sub_Bass Speak?” e l’uscita Adult Swim Singles Club di “Void”. Prevendite su DICE: https://bit.ly/CDMALGIERS La band di Atlanta si esibirà anche il 12 maggio al Biko di Milano, prevendite disponibili su DICE https://link.dice.fm/Uxfe2wD9djb

Giovedì 12 Maggio – LOW, Teatro Duse, Bologna

I Low tornano per un’imperdibile data unica al Teatro Duse di Bologna, organizzata dal Covo Club. “Hey What” è uscito il 10 settembre 2021 per Sub Pop Records, rivelandosi anche nostro disco dell’anno. Ognuna delle canzoni che lo compongono è caricata di armonie familiari ed indescrivibili, che in tutti i modi cercano di sfondare il caos a bordo di una zattera di salvataggio sulla quale si trovano anche Alan Sparhawk e Mimi Parker. Opening act: Divide and Dissolve. “Gas Lit” è il nuovo album del duo multidimensionale, pubblicato su Invada Records e prodotto da Ruban Neilson degli Unknown Mortal Orchestra. Biglietti disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.