È tornato Kendrick Lamar: ecco “Mr. Morale & The Big Steppers”

Come annunciato qualche settimana fa dallo stesso Kendrick Lamar, artista copertina di questo mese per Kalporz, ecco arrivato oggi Mr. Morale & The Big Steppers, l’attesissimo follow-up di DAMN., il disco del 2017 del rapper californiano premiato con il Pulitzer. Si tratta, come da tempo anticipato da Kendrick, del suo ultimo lavoro per la TDE. Proprio due giorni fa era stata diffuso l’artwork del disco, una splendida foto scattata da Renell Medrano.

L’album, di fatto un doppio, contiene in totale diciotto canzoni per più di settanta minuti di musica. Tra i vari featuring artists presenti in Mr. Morale ci sono Summer Walker, Ghostface Killah, Thundercat, Baby Keem, Sampha e Beth Gibbons dei Portishead. Il 9 maggio scorso era stato diffuso da Kendrick il brano “The Heart Part 5”, un nuovo capitolo della serie aperta di singoli “The Heart” che ebbe inizio nel lontano 2010. Come sempre accaduto in passato, la serie è di solito anticipazione di un successivo progetto e il brano non è poi compreso in esso. Il pezzo, infatti, non è contenuto nel nuovo album.

L’uscita di “The Heart Part 5” è stata accompagnata dalla pubblicazione del relativo video che mostra Kendrick Lamar in primo piano che, grazie alla tecnologia del deepfake, assume nel corso del brano i volti di alcuni celebri nomi del mondo Black statunitense, da O.J. Simpson a Kanye West, da Will Smith al compianto Nipsey Hussle. Il dinamico e complesso testo affronta, in concomitanza con la comparsa dei volti, riflessioni che possono ricondursi ai soggetti in questione, sempre filtrate attraverso lo sguardo attento e mai banale di Lamar, il cui flow, come al solito straordinario, incrocia le più differenti emozioni. Il video del brano, prodotto da Beach Noise, inizia con la scritta “I am. All of us.” e vede alla regia Dave Free e Kendrick stesso. Il sample intorno al quale è costruito il pezzo è tratto da “I Want You” di Marvin Gaye.