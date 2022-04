Rosalía arriva per la prima volta in Italia.

La superstar catalana sarà al Mediolanum Forum di Milano il 1° dicembre 2022 nel tour mondiale di Motomani, il nuovo album che l’ha definitivamente consacrata a livello internazionale.

I biglietti saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 20 aprile.

