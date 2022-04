Nuovo album per Toro y Moi, “Mahal” 

Mahal, il nuovo disco di Toro Y Moi, è in uscita oggi per Dead Oceans. Si tratta del settimo album in studio per l’artista chillwave americano, al secolo Chaz Bear, che segue Outer Peace, sesto disco in studio dell’autore, che era uscito all’inizio del 2019 per la Carpark. La sua firma per l’etichetta Dead Oceans era stata annunciata nell’ottobre dello scorso anno.

L’annuncio dell’uscita di Mahal era arrivato il 26 gennaio scorso. Subito sono stati diffusi i singoli “Postman” e “Magazine”. Per entrambi i singoli è stato condiviso anche un videoclip ufficiale. A fine febbraio è arrivato poi “The Loop”, anch’esso accompagnato da un videoclip. Tra i pezzi pubblicati da Toro y Moi tra l’uscita di Outer Peace e quella di Mahal da menzionare è la collaborazione con Flume in “The Difference”, diffusa nel marzo 2020. Risale alla fine del 2019 la pubblicazione su YouTube di un live integrale che Toro y Moi tenne nell’aprile del 2016 immerso in un cinematografico paesaggio californiano. Il titolo del nuovo disco, Mahal, è una parola della lingua tagalog e significa, tra le altre cose, anche “amore”.