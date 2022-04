Fuck Normality arriva a Roma nel segno dell’amore

Torna Fuck Normality e per l’occasione si sposta a Roma dal Salento per un appuntamento inedito, FUCK NORMALITY LOVE, venerdì 22 aprile 2022 al Cieloterra di Via Portonaccio.

Fuck Normality, di cui siamo stati fedelissimi media partner, è un festival di musica elettronica e arti visive, uno spazio per la ricerca e l’innovazione, punto di riferimento dell’agenda culturale pugliese, il Fuck Normality si è fatto conoscere per la grande qualità degli artisti ospitati, ma anche per l’inclusività e le bellissime

energie che lo hanno contraddistinto fin dal principio. Da sempre un’esperienza visionaria e coinvolgente, è conosciuto su tutto il territorio nazionale.

Ciao. Discoteca Italiana, Francisco, Formato Acetato e Pornonouveau saranno di scena al Fuck Normality Love, nome scelto per mettere l’accento sulla volontà di combattere stereotipi e discriminazioni legati a sessualità e amore, attraverso uno spirito fortemente inclusivo, in concomitanza con l’atmosfera impregnata di belle energie grazie alle/agli artistə ospiti della serata, votatə ad un vero e proprio culto del disco e dell’incredibile universo che gira attorno al vinile rimasto simbolo di una musica più veritiera e valoriale, nonché della disco, musica per eccellenza sensuale ed aggregante.

Ciao. Discoteca Italiana, amatissimo e seguitissimo collettivo torinese che indaga il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana tra Prima e Seconda Repubblica, si sono esibiti in alcuni tra i migliori festival musicali italiani come Club to Club, Ortgia Sound System e VIVA Festival, negli ultimi anni hanno ottenuto ancora più visibilità e successo grazie alla realizzazione di poster che uniscono musica e testi di canzoni con grafiche che si rifanno direttamente all’estetica dei manifesti elettorali di cinquant’anni fa.

Francisco potreste conoscerlo come Francesco De Bellis o per uno dei suoi mille alias e progetti, siano essi L.U.C.A, MAT101, Mr. Cisco, Jollymusic, il trio Pigna People in cui ai Jollymusic si aggiungeva Marco Passarani, sta di fatto che per chi ha seguito le evoluzioni della musica danzereccia, il suo è sempre stato uno dei nomi al centro delle scene; dj, producer e grande collezionista di vinile, il suo suono è frizzante e poliedrico, a cavallo tra l’italo più matura, l’house chicago e la disco old school.

Pornonouveau è il duo formato Federico Fred Gnucci ed Emanuele Betto, musica porno per le vostre orecchie, stimolazioni sonore al fine di farvi godere tramite le sonorità calde e sensuali, dall’incontro tra vinili ed erotismo.

Formato Acetato, ovvero Lola Kola & Mirko Zito il vicino, che selezioneranno musica solo in vinile 45RPM; “ è snella la via a 45 giri, è dolce la puntina sul vinile, giro giro in tondo, solco tutto il mondo,

solco la terra, bella per la musica che balla”.

