“Teardrop”, ecco la cover dei Deep Sea Diver

“Teardrop” dei Massive Attack è una canzone ultra-coverizzata: noi di Kalporz ci abbiamo persino dedicato un’intera puntata di “Coverworld” e lì potete ascoltare tutte le miriadi di versioni.

E oggi i Deep Sea Diver, band su Sub Pop che amiamo, hanno dato anche la loro visione del brano. E bisogna dire che è ottima, in particolare quando spingono in velocità e scompiglio (a metà e nel finale).

I Jessica Dobson dei Deep Sea Diver ha così spiegato la scelta di reinterpretare il brano:

“Abbiamo sempre amato la voce e lo spirito di Elizabeth Fraser; la sua collaborazione con i Massive Attack è una delle mie canzoni preferite di sempre. La prima volta che l’ho ascoltata, da ragazzina, mi ha completamente rapita. C’è una magia in quel brano che è impossibile negare, e volevamo immergerci ancora una volta in quella magia e condividerla con il nostro pubblico. Realizzare delle cover ci permette di riconnetterci con ciò che amiamo e, mentre stiamo scrivendo nuove canzoni, stiamo cercando di concentrarci esclusivamente su ciò che ci emoziona e ci attrae, anche in modo misterioso, proprio come questa. Una bellezza misteriosa.”

La nuova versione di Teardrop è stata prodotta da Jessica Dobson e Peter Mansen presso gli High Beam Studio, mixata da Andy Park ai The Crumb Studio di Seattle e masterizzata da Steve Fallone presso Sterling Sound.