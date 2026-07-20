L’agenda dei Live della settimana (#30, 2026)

Da aggiungersi anche le date di Franz Ferdinand a Napoli (Noisy Fest, 23 Luglio), Lorde, lo stesso giorno al Parco della Musica di Milano, e Gorillaz a Trieste, Piazza Unità D’Italia, 25 Luglio.

Lunedì 20 Luglio – SUZANNE VEGA, Casa Del Jazz, Roma

Suzanne Vega, una delle voci più iconiche della musica d’autore internazionale, annuncia un tour estivo italiano con uno spettacolo che attraversa la sua intera carriera artistica. Il tour inizierà dalla Casa del Jazz di Roma: un viaggio musicale che includerà brani amatissimi come “Tom’s Diner”, “Luka”, “Marlene On The Wall”, oltre a canzoni tratte dal suo ultimo album Flying with Angels pubblicato nel maggio 2025 e accolto con entusiasmo dalla critica di tutto il mondo. “Quattro decenni dopo il suo debutto da nuova musa del folk, Suzanne Vega conserva intatta la sua capacità di unire riflessioni lucide a una musica limpida e incisiva…La sua voce resta al tempo stesso consapevole e osservatrice” scrive Rolling Stone dell’ultimo lavoro. Ad accompagnarla sul palco ci saranno due collaboratori di lunga data: il chitarrista Gerry Leonard, noto anche per il suo lavoro con David Bowie, e la violoncellista Stephanie Winters, per aggiungere intimità e ra..ffinatezza alla performance. Prevendita attiva a questo link.

Martedì 21 Luglio – TWO DOOR CINEMA CLUB, Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera (BS)

Tourist History, un caposaldo dell’indie della nostra gioventù, festeggia 15 anni. Ai tempi conquistava la vetta delle classifiche irlandesi, ed è stato inserito nella BBC Sound of 2010 Poll, proiettando il gruppo dal garage di Bangor, dove hanno registrato il disco, ai palchi dei principali festival mondiali. L’album include singoli iconici come “What You Know”, “Something Good Can Work” e “Undercover Martyn”, mescolando le sonorità punk a quelle elettroniche. Il concerto del Vittoriale sarà l’occasione per riascoltarlo per intero, insieme ai più grandi successi della band. Resi celebri da melodie accattivanti e spensierate, i Two Door Cinema Club hanno saputo maturare e rinnovarsi nel corso del tempo e si confermano come una delle sorprese più interessanti degli ultimi anni: emozioni assicurate a Tener-a-mente vista-lago.

Mercoledì 22 Luglio – SKUNK ANANSIE, Sogliano al Rubicone (FC)

Tornano in Italia gli Skunk Anansie, una delle formazioni rock degli anni Novanta più amate dai fan. Non mancheranno brani dal loro settimo lavoro “The Painful Truth”, uscito lo scorso anno. Il gruppo britannico guidato da Skin suonerà il 22 luglio appunto Sogliano al Rubicone, una produzione RetroPop Live con in apertura Grove, e il 24 luglio a Bari alla Fiera del Levante, il 26 luglio a Pisa in Piazza dei Cavalieri, il 27 luglio a Pordenone al Parco San Valentino e il 28 luglio a Sesto San Giovanni (MI) presso il Kozel Carroponte. Prevendita attiva su Vivaticket.

Giovedì 23 Luglio – NOTWIST, Cortile del Castello Estense, Ferrara

Il gruppo tedesco, la cui lunga storia musicale è fatta di costante mutamento ed evoluzione, presenta il nuovo album News from Planet Zombie, via Morr Music. Un ritorno a cinque anni dal precedente lavoro discografico e un ulteriore passo nel loro universo sonoro originale e oltre ogni classificazione. Che anche in versione live non delude, come abbiamo provato sulla nostra pelle al Locomotiv questa primavera. Nella stessa settimana a Ferrara Sotto Le Stelle sono attesi i Ministri (22 Luglio) e Emma Nolde (25 Luglio). Biglietti a questo link.

Sabato 25 Luglio – CHET FAKER, Masseria Capece, Cisternino (BR)

Chet Faker arriva in Italia (anche a Tener-a-mente) per presentare i brani del nuovo disco, A Love For Strangers, uscito il 13 febbraio 2026: porterà sul palco il suo inconfondibile mix di elettronica che lo ha reso uno degli artisti più stimati della scena internazionale. Diventato virale nel 2011 con la sua cover di “No Diggity” dei Blackstreet, ha poi pubblicato l’EP Lockjaw insieme a Flume e il suo disco di debutto, Built On Glass (disco di Platino nel 2014), che gli ha valso numerosi ARIA Awards. Negli anni successivi ha continuato ad arricchire una discografia acclamata dalla critica – l’album Hotel Surrender del 2021 e vari progetti pubblicati con il suo nome di nascita, Nick Murphy – e si è esibito in festival di rilievo come Coachella e Lollapalooza. Biglietti a questo link.

Sabato 25 Luglio – CROCODILES + DEAD MEADOW, Lumen, Firenze

Annibale Festival volume 2! Opener di serata i Glimmer, band newyorkese dalle sonorità grunge shoegaze, elogiata da NPR, Stereogum, BrooklynVegan e CREEM Magazine e freschi dell’uscita del loro album d’esordio “Get Weak”; sarà poi la volta dei Dead Meadow di L.A., formati alla fine degli anni ’90 e tra le realtà più influenti della scena stoner e psychedelic rock contemporanea, guadagnandosi lo status di band culto. Piatto forte però sono i Crocodiles, il duo formato da Brandon Welchez e Charles Rowell, con un suono che mescola influenze che vanno dal noise pop anni ’80 allo shoegaze e al post-punk, richiamando band come The Jesus and Mary Chain e The Ramones, filtrate attraverso una sensibilità contemporanea. Una grande occasione (ma saranno con gli stessi Glimmer anche ai Bagni Elsa di Fano il giorno precedente) per assaggiare i brani di Greetings From Hell, uscito il 24 aprile via Wild Honey. Ingresso libero.