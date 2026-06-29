I Dead Poet Society sono horror con “Roach”

Il video del nuovo singolo dei Dead Poet Society, ,“Roach”, è inquietante al pari di un film dell’horror.

Il video è stato co-diretto dal frontman Jack Underkofler insieme a Mindreader, e amplifica l’atmosfera intensa e disturbante del brano.

Dal punto di vista sonoro, il brano vede la produzione di Paul Meany (già al lavoro con Twenty One Pilots e Pierce the Veil), il mix di Adam Hawkins (Turnstile, Yungblud) ed è stato registrato tra i Valley View Studios e The Park di Los Angeles.

L’uscita segue di poche settimane il singolo “Sinner Systems”, pubblicato il mese scorso e prima nuova musica dopo l’album Fission del 2024.

I Dead Poet Society – composti da Jack Underkofler, Jack Collins, Dylan Brenner e Will Goodroad – continuano così a espandere il loro percorso, iniziato con -!- (2021) e proseguito proprio con Fission, confermandosi tra le realtà alternative rock (loro si definiscono “heavy indie rock”) più interessanti della scena di Los Angeles.

La band ha anche appena annunciato una nuova data italiana tre anni dal loro ultimo concerto in Italia.

Lo show si terrà domenica 14 febbraio 2027 al Legend Club Milano.

I biglietti saranno in vendita secondo le seguenti modalità:

– in prevendita il 1° luglio tramite il sito dell’artista dalle ore 10:00;

– tramite Spotify il 2 luglio dalle ore 11:00;

– vendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle ore 10:00 del 3 luglio.

Biglietti

MC2 Live | Vivaticket