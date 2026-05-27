After Louise è sempre DIY con “Fine”

Il video è uscito un paio di mesi fa, ma la canzone merita di essere recuperata: si tratta di “Fine” di After Louise: cantante, autrice e polistrumentista di base a Los Angeles, si sta costruendo un’identità artistica partendo da un linguaggio DIY e abbastanza personale. Il suo nome ha iniziato a circolare grazie a video su Instagram e TikTok, dove documenta sessioni di live-looping e momenti di produzione, svelando il lavoro dietro ogni traccia.

“Fine” si muove lungo coordinate indie-pop, con un bel basso che si muove sinuoso e qualche synth new-wave.

Il video amplifica l’esperienza DIY con quella texture da filmini casalinghi degli anni 80, già visti nel revival di fine anni Zero/inizi anni Dieci, ma che evidentemente tornano periodicamente.

After Louise ha all’attivo su Spotify tre singoli: oltre a “Fine” si aggiungono canzoni come “Crybaby” e “Angel”. Vedremo se riuscirà a ritagliarsi uno spazio nel pop alternativo.

Bandcamp After Louise

(Paolo Bardelli)