Indi(e)pendenze meets Kalporz- il nostro programma radio per la festa dei 25 anni

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

Come abbiamo già riportato qui, la redazione ha creato un suo programma radio alla festa dei 25 anni al Diagonal Loft Club di Forlì. Questo è il podcast: grazie a Davide Fabbri per avercelo registrato. Sentirete le voci di Paolo Bardelli (anche come host), Piero Merola, Enrico Stradi, Matteo Maioli, Samuele Conficoni, Monica Mazzoli, Max Cavassa, Aureliano Petrucci, Andrea Pagano, Eulalia Cambria, Saverio Paiella, Luca Vecchi, Tommaso Artioli, Raffaele Concollato e Federico Tranfaglia.