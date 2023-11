La Top 7 della settimana (#43, 2023)

7. Gossip. Crazy Again!

Ritorno a sorpresa della riot grrrl Beth Ditto. A quattrodici anni dall’uscita del precedente album, “Music for man”, i Gossip hanno programmato a fine marzo la pubblicazione di un nuovo disco. Una sardonica e brillante anteprima ci viene offerta dal brano “Grazy Again”.

6. You are so Alive dei Meadow Meadow

Tra le novità della settimana c’è anche una gemma nascosta. I Meadow Meadow sono una band inglese caratterizzata da ritmi sognanti e atmosfere delicate, come gli artwork che accompagnano le loro canzoni. “You Are so Alive” è il titolo del delizioso album di debutto.

5. Cattedrali per principianti

La band indie e post punk dei Varanasi (di Terni) ha pubblicato il singolo “Cattedrali per principianti”, secondo dopo “Lucy”, estratto dal disco omonimo che vedrà la pubblicazione il primo dicembre su tutte le piattaforme. Il gruppo rinasce dalle ceneri dei Japan Suicide passando dalla lingua inglese a quella italiana e accentuando ulteriormente il lato shoegaze e malinconico.

4. Festa di capodanno con i Whispering Sons

Hanno previsto l’uscita del loro terzo disco nel giorno di capodanno. I Wishpering Sons parlano di “The Great Calm” come dell’album che più di altri ha visto tutti i componenti della band impegnati a mettere insieme le proprie idee. “Cold City” e “The Talker” sono i primi due singoli.

3. Il radioso habitat dei C’mon Tigre

Un disco denso e ricco di contaminazioni che vede il gruppo impegnato in diverse collaborazioni, tra cui quelle con Sean Kuti e Arto Lindsay. “Habitat” è il quarto album dei C’mon Tigre e rappresenta senza dubbio una delle uscite italiane più interessanti dell’anno.

2. Gli annunci del Primavera Sound

Lana del Rey, SZA, Pulp, The National, Pj Harvey, Vampire Weekend, Arca, sono soltanto alcuni dei nomi annunciati sul cartone del Primavera Sound a Barcellona dal 29 maggio al 2 giugno. Molti inoltre gli artisti “in piccolo” da tenere d’occhio, come vi abbiamo detto qui.

1. Björk e Rosalía insieme nel singolo “Oral”

Björk e Rosalía hanno unito le loro voci nel singolo “Oral”. Una canzone che vuole sensibilizzare gli ascoltatori sul tema dell’allevamento selvaggio del salmone in Islanda, che produce dei gravi danni all’ambiente naturale, destinata a devolvere dei proventi a favore della causa.

(Eulalia Cambria)