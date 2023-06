Cover Giugno 2023: Amensia Scanner & Freeka Tet

Tornano in grande spolvero gli Amnesia Scanner, il duo elettronico sperimentale finlandese protagonista di alcune delle uscite più influenti degli ultimi dieci anni. Per il terzo full-lenght, Ville Haimala e Martti Kalliala uniscono le forze con l’artista multimediale e vocalist Freeka Tet, con il quale hanno collaborato negli ultimi anni in dei live show in cui hanno esplorato ancora di più le potenzialità multimediali dello spettacolo dal vivo.

“STROBE.RIP”, in uscita come sempre su PAN, presenta gli Amnesia Scanner nel mondo che hanno creato, come dichiarano i due finlandesi nelle note del disco. Un lavoro fortemente satirico, nel quale estetiche e stili del mondo contemporaneo si mescolano, nel classico stile ‘fritto’ tipico del meme e da sempre adottato dagli Amnesia Scanner.

Il primo singolo estratto dal disco, “Ledge” è stato pubblicato il 27 Aprile, dove su un beat in 4/4 si delineano interventi sonori e voci distorti tipiche dello stile AS. Non vediamo l’ora di ascoltare l’album nel suo completo e continuare ad assistere alle performance di Amnesia Scanner e Freeka Tet nei festival estivi.

“STROBE.RIP” è in uscita il 16 Giugno 2023 su PAN Records.