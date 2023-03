“Song Reader”: è Beck o non è Beck?

Un paio di anni fa Beck fece un’operazione non usuale: decise di creare un disco-non-disco fornendo ai fan un e-book con 20 canzoni delle quali erano scritte solo le parti degli strumenti. Un modo per coinvolgere le persone a suonare le sue canzoni fedelmente e al tempo stesso il più liberamente possibile, con la libertà di inviargli il materiale tramite un sito dedicato.

Ora, nell’anno di grazia 2014 che lo vede presente con il suo vero e proprio album (da lui cantato e interpretato) “Morning Phase”, quel progetto è stato realizzato in concreto. “Beck Song Reader” è infatti quell’album non-album e non è quindi un disco di Beck in senso assoluto. Anche se le canzoni sono tutte sue e lui ha supervisionato tutta la produzione, nessuna delle tracce può essere considerata una canzone di Beck. “Beck Song Reader” è stato costruito in modo tale da poter stare in piedi da solo, senza che il suo creatore venga chiamato a sostenerlo con il suo nome e il suo status.

Ma chi le ha intepretate, le canzoni di Beck? Otre allo stesso Beck Hansen che ha tenuto per sé il brano “Heaven’s Ladder”, figurano Jarvis Cocker dei Pulp, Norah Jones, Jack White, i Fun, Juanes e l’attore Jack Black. Non mancano poi Laura Marling, Tweedy, Loudon Wainwright III e altri. Questa comunque è la tracklist completa:

“Title of this Song” – Moses Sumney

“Please Leave A Light On When You Go” – Fun

“The Wolf is on the Hill” – Tweedy

“Just Noise” – Norah Jones

“Last Night You Were A Dream” – Lord Huron

“Saint Dude” – Bob Forrest

“I’m Down” – Jack White

“Heaven’s Ladder” – Beck

“Don’t Act Like Your Heart Isn’t Hard” Juanes

“Sorry” – Laura Marling

“Eyes That Say “I Love You” – Jarvis Cocker

“Rough On Rats” – David Johansen

“Now That Your Dollar Bills Have Sprouted Wings” – Jason Isbell

“Marc Ribot” – The Last Polka

“Old Shanghai” – Eleanor Friedberger

“Why Did You Make Me Care?” – Sparks

“America, Here’s My Boy” – Swamp Dogg

“We All Wear Cloaks” – Jack Black

“Do We? We Do” – Loudon Wainwright III

“Mutilation Rag” – Gabriel Kahane & Ymusic

5 agosto 2014