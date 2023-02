I Warmduscher arrivano in Italia

Il 10 febbraio sbarcano all’Arci Bellezza di Milano i Warmduscher (dal tedesco letteralmente “coloro che si fanno la doccia calda”, espressione usata per indicare uno o più “rammolliti”) per la seconda data del loro Weekend in Europe Tour, che toccherà poi Bologna e Firenze (info: dnaconcerti.com).

Il tour è un’occasione per promuovere l’ultimo album At The Hotspot, scritto durante un anno di isolamento, e prodotto da Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip.

L’album suona più pulito rispetto ai precedenti, e si concede spesso incursioni in un suond che ammicca a un certo funky anni ’80; incursioni che comunque non sono nuove per una band davvero difficile da incasellare in un genere.

Se si ascolta “1000 Whispers”, incredibile pezzo tratto da “Whale City” del 2018, ci si può iniziare a fare un’idea su cosa aspettarsi dal live della band londinese: un viaggio lisergico tra punk, soul e pop, mischiati senza soluzione di continuità e, soprattutto, senza apparente nesso logico. E proprio per questo non vediamo l’ora di ascoltarli dal vivo.