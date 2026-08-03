Teenage Fanclub, il tempo passa ma la magia resta: ecco “Day In The Sun”

È inevitabile, perché il tempo passa per tutti noi: nel video di “Day In The Sun” le facce dei fantastici Teenage Fanclub sono invecchiate. Ma non la loro musica. Quella è sempre un tuffo al cuore.

La band guidata da Norman Blake e Raymond McGinley pubblicherà il 19 ottobre 2019 su Merge “Do Not Dare To Dream”, il suo nuovo album che è anche il tredicesimo lavoro in studio.

Ad anticiparlo, appunto, è il singolo “Day in the Sun”, accompagnato da un videoclip girato ai Black Bay Studio sull’isola scozzese di Great Bernera, che è anche il luogo di registrazione.

Che siano sempre benedetti.

(Paolo Bardelli)