VIVA! Festival festeggia il decennale. Il programma completo del weekend

VIVA! Festival si prepara a festeggiare il decennale, confermandosi uno dei festival più attesi dell’estate italiana, dal 31 luglio al 2 agosto nella splendida cornice di Locorotondo (BA), in Puglia.

Siamo molto fieri di seguire le sorti di questo festival fin dalla sua prima ambiziosa edizione. Quello di VIVA! Festival è infatti un percorso molto eclettico, in grado di trasformarsi nel corso degli anni.

In questa edizione 2026, a dieci anni dalla nascita, porterà sul palco artisti che incarnano pienamente la visione sonora e culturale che da sempre anima la manifestazione. Il cartellone è molto ricco ed eterogeneo, con POLO & PAN, DARKSIDE, entrambi in esclusiva nazionale, Birthh, Giorgio Poi, Prima stanza a destra, Overmono, okgiorgio, Eva Bloo, Estremo, Sofia Kourtesis, Max Cooper.

Venerdì 31 luglio, arriva in Puglia Birthh, progetto di Alice Bisi che porta sul palco un universo sonoro intimo e stratificato, in cui elettronica, dream pop e ricerca emotiva si fondono in una narrazione personale e magnetica. La sua musica attraversa confini geografici e linguistici, dialogando con una dimensione internazionale senza perdere profondità e autenticità. Giorgio Poi, con il suo stile sospeso tra cantautorato e sperimentazione, continua a rappresentare uno dei nomi più raffinati del panorama indipendente d’autore italiano italiano. Il suono senza tempo di Polo&Pan, tra pop, house e il loro inconfondibile french touch, sarà al VIVA! con “22:22”, pubblicato a marzo del 2025. Insieme alla giovane talentuosa Eva Bloo, ci sarà anche okgiorgio, uno dei nomi italiani più hype dell’ultimo biennio grazie a performance molto energiche e coinvolgenti. Sabato 1° agosto a rappresentare la scena indie italiana ci sarà Prima Stanza a Destra, con il suo immaginario sonoro intimo e contemporaneo, in cui scrittura emotiva e sperimentazione elettronica si intrecciano in modo essenziale e diretto. Da non perdere i guru del sound UK garage contemporaneo Overmono e John Glacier, tra le figure più interessanti dell’underground britannico, in grado di mescolare spoken word, rap e suggestioni elettroniche in un flusso ipnotico e minimale. Torna in Valle d’Itria Nicolás Jaar, in questo caso al fianco di Dave Harrington con il longevo progetto collaborativo DARKSIDE. Completano il cartellone del sabato Enrico Botta, in arte Estremo e Sofia Kourtesis rinomata DJ e producer di origini peruviane, attualmente di stanza a Berlino, con i suoi set tra house e sonorità ipnotiche dalla suggestioni latin.

Il festival si concluderà domenica 2 agosto con il tradizionale evento dell’alba “Unusual Breakfast” che vedrà come prrotagonista Max Cooper, rinomato produttore di musica elettronica, compositore e artista multidisciplinare britannico, noto per fondere scienza, arte visiva e suoni emozionali.

L’edizione del 2026 sarà per il VIVA! quella del decennale: un momento di celebrazione del passato con uno sguardo aperto al futuro. Questi nuovi annunci delineano un percorso artistico che continua a muoversi tra introspezione e collettività, tra radici e visioni future.

Sono ancora in vendita su DICE i biglietti giornalieri per il venerdì e il sabato, così come il pass per l’intero weekend.

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