“MORNING DEW (DONK)” è il nuovo singolo di Beyoncé

Beyoncé festeggia i 20 anni di “B’DAY”, il suo secondo album pubblicato nel 2006 e per l’occasione pubblica “MORNING DEW (DONK)”.

Scritto da Beyoncé insieme a Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon e prodotto da Beyoncé e Pharrell Williams, “MORNING DEW (DONK)” è il primo singolo inedito pubblicato dalla star negli ultimi due anni e dedicato alla sua storica community di fan, la BeyHive. Il brano sarà incluso nella speciale 20th Anniversary Edition di “B’DAY”.

Diretto dal collaboratore di lunga data Cliff Watts, autore anche dell’iconico servizio fotografico di Beyoncé per Sports Illustrated Swimsuit, realizzato in occasione del suo 25° compleanno, l’uscita del singolo è accompagnata da un lyric video che recupera immagini d’archivio dell’artista.