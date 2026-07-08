Lamante premiata con la Targa “MEI Artista Emergente 2026”

Sarà Lamante, progetto della cantautrice vicentina Giorgia Pietribiasi, a ricevere la Targa “MEI Artista Emergente 2026” nell’ambito dell’undicesima edizione del Forum del Giornalismo Musicale, in programma il 3 e 4 ottobre a Faenza durante il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

L’artista, emersa negli ultimi anni come una delle voci più interessanti della nuova scena d’autore italiana (noi l’abbiamo vista a Roma allo Spring Attitude 2026 e qui ci sono le foto), arriva al riconoscimento dopo l’attenzione attirata dai suoi primi due album, In memoria di (2024) e Non dico addio (uscito a maggio 2026), quest’ultimo prodotto insieme a Taketo Gohara. La motivazione del premio sottolinea la capacità di Lamante di incarnare «lo spirito più autentico della musica indipendente italiana», evidenziandone originalità, libertà espressiva e forza comunicativa.

La consegna della targa è prevista per domenica 4 ottobre alle 12, nel corso di un incontro dedicato al rapporto tra artisti, critica e giornalismo musicale, che sarà accompagnato da un breve set acustico. Il giorno precedente, sabato 3 ottobre, Lamante si esibirà invece sul palco principale del MEI in piazza della Libertà.

Tra gli altri appuntamenti del Forum figurano la consegna del Premio Michele Manzotti al giornalista Federico Guglielmi e l’assegnazione della Targa Mei Musicletter (che Kalporz ha vinto nel 2018), dedicata all’informazione musicale sul web.