Ibisco, la live session nelle Grotte di Frasassi: guarda “Restituire”

Le Grotte di Frasassi sono uno di quei luoghi non-luoghi in cui la musica che echeggia lì assume inevitabilmente un fascino particolare: Ibisco, tra le voci più riconoscibili e affascinanti della nuova scena indipendente italiana (e a cui Kalporz ha dedicato diversi articoli tra cui un’intervista) ha utilizzato quella location speciale per una live session. Tra i brani eseguiti c’è “Restituire”, una delle canzoni che anticipano il nuovo lavoro discografico del cantautore bolognese, atteso in autunno.

L’esibizione nasce dal percorso che ha portato Ibisco tra i vincitori dell’ultima edizione di Musicultura, dove si era aggiudicato proprio il Premio Grotte di Frasassi.

La live session si compone di tre brani: “Languore”, il pezzo che gli ha permesso di conquistare un posto tra i vincitori del festival, e i più recenti “Tuona” e “Restituire”, entrambi destinati a comparire nel prossimo album.

(Paolo Bardelli)