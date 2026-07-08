I Lithia ci hanno detto che la musica fatta dagli esseri umani resterà importante

I Lithia sono una band indie-rock di Chicago che abbiamo scovato (e non vi diciamo come) e che hanno pubblicato un album molto coinvolgente (qui il link alla recensione). Abbiamo pensato di intervistarli, visto che le notizie su di loro in rete sono molto poche. Ci ha risposto Sylvia Koch-Weser.

Prima di tutto, abbiamo bisogno anche di alcune informazioni di base su Lithia—chi sono i membri del progetto e come è nato? Da Bandcamp sembra che tutto ruoti attorno a Sylvia…

Qualche anno fa lavoravo sotto un nome da cantautrice solista e ho deciso che il progetto aveva più senso come una vera band, quindi ho coinvolto alcuni amici musicisti per lavorare sui brani e portarli dal vivo. Da lì è nata Lithia. Dylan Epling (chitarra) è l’unico membro originale di quel periodo. Io e lui abbiamo lavorato molto da vicino alla ri-registrazione di alcune parti per questo disco. Ora siamo un quartetto con Matt Mullen alla batteria, Dylan Epling alla chitarra e Mike Larsen al basso. Suonare come band completa ha davvero cambiato il mio modo di affrontare il processo di scrittura.

Quello che mi ha davvero colpito è la precisione pop del progetto, che allo stesso tempo non ha paura di espandersi, incorporando influenze che attraversano decenni: sicuramente lo shoegaze anni ’90, ma anche il revival dell’indie rock americano tra la fine degli anni 2000 e l’inizio del 2010. Cosa cercavate di esprimere musicalmente con “Pink House”?

Cerchiamo sempre modi per creare tensione nei brani dal punto di vista dinamico. Credo che condividiamo tutti l’obiettivo di scrivere canzoni che siano orecchiabili ma anche dinamiche e catartiche. Sono una grande fan dell’indie rock dei primi anni 2000, e i Radiohead sono un’enorme influenza sia per me che per Dylan. Non ho davvero pensato ai generi mentre scrivevo questo disco, ma si possono sicuramente sentire entrambe le nostre influenze. Penso che la cosa più importante sia non fissarmi troppo su questi aspetti. Scrivo semplicemente quello che sento in quel momento, e in questo caso le canzoni sono venute insieme in un modo che sembrava naturale.

Ho registrato la maggior parte di questi brani in versione demo nelle fasi iniziali della band e volevo davvero che avessero più energia una volta registrate batteria e basso. Dylan è molto bravo a costruire le sue parti in modo che crescano gradualmente fino agli assoli, senza mai risultare eccessive. Le sue melodie spesso si integrano molto bene con la mia voce. Ci sono alcune canzoni più lente nel disco che si prendono il loro tempo per crescere, ma singoli come “The Mire” erano più orientati verso un suono indie pop/art rock.

Ho la sensazione che le melodie di “Pink House” siano estremamente curate. Oggi si parla molto di pop, ma spesso più in termini di una sorta di “pop generato dall’AI” piuttosto che di “pop guidato dal songwriting”. Cosa ne pensate?

Grazie! Penso che qualsiasi struttura memorabile strofa/ritornello o canzone orecchiabile possa essere considerata pop. Capisco davvero che qualcosa che ho scritto dovrebbe finire su un disco quando il ritornello mi rimane in testa, e di solito quelli diventano i singoli. Secondo me, l’unica vera minaccia dell’AI per la musica è la sovrasaturazione delle piattaforme, che stiamo già vedendo. Ma a differenza di un artista, l’AI non può attingere dalla propria esperienza vissuta. Credo che il songwriting possa essere imbarazzante nel senso migliore del termine, perché è vulnerabile e disordinato. L’AI non può riprodurre questo, perché non prova emozioni né pensa in modo originale (mentre la maggior parte dei songwriter si spera che lo faccia). Le persone saranno sempre attratte dall’arte creata dagli esseri umani PROPRIO perché è imperfetta ed è il risultato di esperienze personali.

L’artwork—sia quello del singolo “The Mire”, uscito alla fine dell’anno scorso, sia quello dell’album—è molto d’impatto, quasi pittorico. Devo ammettere che ha catturato subito la mia attenzione ed è stato il motivo per cui ho iniziato ad ascoltarvi. Nella mia recensione ho citato la vostra spiegazione sulla scelta, ma forse non è stato sottolineato abbastanza il fatto che voi stessi sembriate assenti dall’immagine… vi vedete come una sorta di “presenza fantasma”?

Un tema importante di questo disco era l’alienazione. Penso che in un certo senso la casa rosa funzioni come uno specchio. Stavamo pensando di usare la copertina del singolo “The Mire” come artwork dell’album completo, ma abbiamo concordato che l’immagine della casa da sola fosse più intrigante. Ho ricevuto molte domande sulla copertina (la storia dietro la casa, ecc.), il che la rende ancora più personificata. Prima che venisse demolita, circa un anno fa, era una sorta di leggenda urbana per tutti i residenti della zona.

Per la copertina di “The Mire”, volevo che sembrasse che fossi caduta dal cielo, completamente fuori posto. In qualche modo è più simile alla presenza visiva di un ricordo. Mi piace però che le persone abbiano interpretazioni diverse della copertina—ho sempre visto la musica come uno strumento che chiunque può usare per elaborare e proiettare i propri sentimenti. È per questo che ascoltiamo musica, no? Credo sia più interessante lasciare spazio all’interpretazione. L’immagine mi dà una sensazione di entropia inevitabile. È stata l’ispirazione per la title track, ancora prima che sapessi che si trattasse di una “spite house”.

In Italia, gli spazi per le band indipendenti sono drasticamente diminuiti—se non del tutto spariti—negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, invece, sembra che i locali stiano ancora resistendo (almeno per quanto vedo dai nostri corrispondenti di Minneapolis su WeHeartMusic, che seguono i concerti nelle Twin Cities). Com’è la situazione a Chicago?

Chicago è sempre stata un ambiente fantastico per far ascoltare la propria musica alle band. Lithia è nata proprio da uno spazio DIY che il nostro ex bassista gestiva da anni nel suo seminterrato, e che col tempo si è trasformato in un festival, quindi abbiamo iniziato tutti così. Siamo fortunati ad avere molti locali di piccole e medie dimensioni qui, tutti molto di supporto per le band emergenti in città.

Ci sono video in lavorazione? Le vostre canzoni evocano immagini in modo molto naturale…

Sto già immaginando dei video per il prossimo disco, ma probabilmente non pubblicheremo altri per questo! È comunque una delle mie parti preferite del processo. Ho imparato a girare in pellicola 8mm, anche se è incredibilmente costoso, ma niente può davvero replicare quell’estetica. È emozionante non sapere esattamente come verrà, e il fatto di avere poche riprese a disposizione mi costringe a pianificare tutto in anticipo.

Domanda finale, dettata da una certa impazienza: possiamo sperare in qualche data europea, e soprattutto in Italia?

Ci piacerebbe molto fare un tour in Europa! È sicuramente più difficile come band indie autofinanziata, ma ci piacerebbe riuscirci per il prossimo disco. Inoltre, ho sempre voluto visitare l’Italia. Fare la pasta fatta in casa nella mia cucina non basta più.

(Paolo Bardelli)