Ferrara Sotto Le Stelle, Arti Vive e Acieloaperto, rinnovato il network SOLIDO

Si rinnova per il sesto anno l’esperienza di SOLIDO, il network che riunisce i tre prestigiosi festival emiliano-romagnoli Ferrara Sotto Le Stelle, Arti Vive Festival di Soliera e Acieloaperto, il festival cesenate di cui siamo anche quest’anno media partner.

Una rete capillare e inclusiva che è decisa promotrice di un’idea innovativa di festival: collaborativa e partecipativa, attenta al territorio che abita e alle realtà che lo circondano. Forte dell’esperienza positiva del primo triennio 2021/2023 e dei primi due anni dell’attuale triennio 2024/2026,resi possibili dal finanziamento della legge 2/2018 della Regione Emilia-Romagna relativa allo sviluppo del settore musicale e grazie al supporto dell’Emilia-Romagna Music Commission, SOLIDO continua a disegnare un modello di cooperazione tra festival virtuoso ed efficace. In quest’ottica torna anche il FESTIVALINO, l’appuntamento autunnale ospitato in una delle città delle tre rassegne coinvolte nella rete. Nel 2026 sarà il 27 e 28 novembre a Soliera (MO) e, in questa sesta edizione, si evolve in un format più compatto e operativo: un microconference/showcase festival capace di unire confronto professionale, scoperta musicale e networking.

Live, talk e tavoli di confronto si alterneranno in un weekend di lavoro e ascolto dedicato alla musica dal vivo, pensato per mettere in relazione festival, artisti, agenzie, etichette, istituzioni e operatori culturali. Una piattaforma territoriale (ma non solo) che mira a creare relazioni, contenuti e possibili forme di circuitazione tra soggetti che condividono problemi strutturali e prospettive affini, coordinando i processi secondo i valori espressi da SOLIDO in questi anni di attività e confronto.

Musica, teatro e performance tornano nel cuore dell’Emilia con la diciannovesima edizione di Arti Vive Festival, in programma dal 2 al 5 luglio a Soliera (MO), con la band garage dublinese Sprints e il post-punk dei The Underground Youth; il 3 luglio protagonista il rock degli inglesi These News Puritans, il connubio tra jazz, psichedelia e krautrock dei francesi Tago Mago e lo shoegaze made in Pianura Padana dei Satantango. Il 4 luglio spazio al funk coinvolgente di Nico Arezzo, all’energia di Mille, al duo italo/argentino Zara Colombo e ai dirompenti Laguna Bollente. Infine il 5 luglio è la volta dei live intimi e intensi di Iosonouncane e Lacana. Ampio spazio è riservato anche a progetti musicali emiliano romagnoli: sul palco il power duo al femminile delle Tacobellas (2 luglio), i Tristitropici (3 luglio), band formatasi da un progetto promosso dal festival nel 2019, egli Hackout! (5 luglio), che si muovono tra free jazz e sperimentazione.

La trentesima edizione di Ferrara Sotto Le Stelle è in programma dal 22 al 30 luglio tra il Cortile del Castello Estense cittadino e la Delizia Estense di Benvignante, immersa nel verde ad Argenta (FE), e conferma la rassegna come una delle più longeve in Italia: una realtà che continua a crescere ed espandersi, coinvolgendo nuovi spazi, nuovi tempi e nuovi suoni. Si inizia il 22 luglioalCastello Estense con il rock denso e sudato de I Ministri preceduti dalla band emiliana elettronico-sperimentale LOSTATOBRADO. Il 23 luglio spazio alla poliedrica band tedesca The Notwist anticipata dal live di Banadisa, progetto del cantautore veneto di base a Ferrara Diego Franchini. Il25 luglio è la volta del concerto di Emma Nolde, una delle penne più potenti e raffinate in circolazione, anticipata dalla cantautrice ferrarese Marta Guidoboni. Il festival si sposta poi nella Delizia Estense di Benvignante: sul palco Kings of Convenience (28 luglio), tra le formazioni più riconoscibili e amate dell’indie pop europeo; Marlene Kuntz (29 luglio), in tour per celebrare i trent’anni dell’album “Il Vile”; e l’iconica band di world music francese Les Négresses Vertes (30 luglio).

Acieloaperto, giunto alla sua quattordicesima edizione, dopo La Niña per la sua unica data in Emilia-Romagna, anticipata dalle esibizioni della poliedrica cantautrice fidentina Glomarì e dell’eclettico Alex Fernet proseguirà domenica 5 luglio il Parco Ponente di Cesenatico invece sarà la cornice al suggestivo concerto all’alba di Cosmo, seguito dai dj set di Leonar e Santapazienza. L’8 luglio si torna alla Rocca Malatestiana per i live di Tyler Ballgame con il suo rock “new vintage” e di Nico Arezzo, mentre il 27 luglio arrivano i cani, band di culto di Niccolò Contessa, anticipati dai set di Zara Colombo e Marco Fracasia. Il 28 luglio spazio al carisma indie rock dei londinesi White Lies e al quartetto infuocato dei Bleech 9:3. In apertura i romagnoli Asianoia direttamente da Ravenna. Il Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) ospiterà il 2 agostoil live di Mannarino anticipato dai Tresca y Tigre e dai napoletani Aldolà Chivalà. I Subsonica accendono il 22 agosto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC) con la festa per i loro trent’anni di carriera. In apertura, il duo italo-brasiliano Hate Moss e il quartetto Senza Volto. Nella stessa location, il 23 agosto chiude il festival la cantautrice e polistrumentista australiana Tash Sultana, anticipata dai live degli Atabasca con il loro funk cinematico e del colombiano Montoya.