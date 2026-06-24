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Tutta la line-up di Mantova Summer Festival 2026

Redazione

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Mantova Summer Festival anche quest’anno propone ottimi eventi nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te.

Le serate si svolgeranno infatti in due luoghi simbolo di Mantova: Piazza Sordello, cuore monumentale della città, e il Giardino dell’Esedra di Palazzo Te, spazio di straordinario fascino all’interno di uno dei complessi storici più rappresentativi del patrimonio mantovano, lungo i mesi di luglio, agosto e settembre.

Questa la lineup:

Appuntamenti in PIAZZA SORDELLO

–         04 luglio – CAPAREZZA –inizio ore 21.30 (SOLD OUT)

–         07 luglio – PET SHOP BOYS –inizio ore 21.30

–         10 luglio – LP –inizio ore 21.30

–         11 luglio – JETHRO TULL –inizio ore 21.30

Appuntamenti nell’ESEDRA DI PALAZZO TE

–         28 agosto – COEZ –inizio ore 21.00

–         29 agosto – MANNARINO –inizio ore 21.00

–         30 agosto – FULMINACCI opening MOBRICI –inizio ore 21.00

–         31 agosto – “DIN DON DOWN”, spettacolodi PAOLO RUFFINI –inizio ore 21.00

–         01 settembre – WILCO –inizio ore 21.00

–         02 settembre – LUCA CARBONI –inizio ore 21.00

–         03 settembre – “BELLO DI MAMMA”, spettacolodi ENRICO BRIGNANO –inizio ore 21.00

–         04 settembre – GIANNI MORANDI (in collaborazione con CASA DEL SOLE) –inizio ore 21.00

–         05 settembre – “ANCHE MENO – ROUND FINALE”, spettacolodi MAX ANGIONI –inizio ore 21.00

I biglietti sono disponibili su mantova-live.it/mantovasummerfestival/.

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