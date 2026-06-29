MT SIGNAL, spoken music atmosferico da Salisburgo

Consiglio caldamente di tenere d’occhio il trio dei MT SIGNAL, trio DIY emergente da Salisburgo, che ci ha positivamente colpito con il singolo di debutto “Laugh as a Failure”. Il brano si muove in modo affascinante tra tensioni post‑punk, crescendo post‑rock e atmosfere shoegaze, costruendo un paesaggio sonoro sospeso e fortemente riconoscibile.

Ciò che colpisce è l’approccio alla spoken music, gestito in maniera sana senza rinunciare a qualche passaggio melodico.

Nato da session live nell’inverno 2025, il progetto conserva una dimensione profondamente “live”: il brano suona infatti diretto, quasi improvvisato, come se prendesse forma davanti all’ascoltatore. È proprio questa immediatezza a rendere “Laugh as a Failure” così particolare, anche se una maggiore precisione ritmica della batteria non avrebbe guastato.

Un ambiente sonoro sospeso e autentico.

Il primo EP è atteso per l’autunno 2026.

(Paolo Bardelli)