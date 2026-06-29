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MT SIGNAL, spoken music atmosferico da Salisburgo

Paolo Bardelli

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Consiglio caldamente di tenere d’occhio il trio dei MT SIGNAL, trio DIY emergente da Salisburgo, che ci ha positivamente colpito con il singolo di debutto “Laugh as a Failure”. Il brano si muove in modo affascinante tra tensioni post‑punk, crescendo post‑rock e atmosfere shoegaze, costruendo un paesaggio sonoro sospeso e fortemente riconoscibile.

Ciò che colpisce è l’approccio alla spoken music, gestito in maniera sana senza rinunciare a qualche passaggio melodico.

Nato da session live nell’inverno 2025, il progetto conserva una dimensione profondamente “live”: il brano suona infatti diretto, quasi improvvisato, come se prendesse forma davanti all’ascoltatore. È proprio questa immediatezza a rendere “Laugh as a Failure” così particolare, anche se una maggiore precisione ritmica della batteria non avrebbe guastato.

Un ambiente sonoro sospeso e autentico.

Il primo EP è atteso per l’autunno 2026.

(Paolo Bardelli)

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