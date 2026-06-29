L’agenda dei Live della settimana (#27, 2026)

Martedì 30 Giugno – ALDOUS HARDING, Monk, Roma

La cantautrice neozelandese Aldous Harding è appena tornata con un nuovo album, il suo quinto: Train On The Island, pubblicato l’8 maggio scorso via Flying Nun/4AD, ha meritato il nostro “Questo spacca!”. Co-prodotto insieme allo storico collaboratore John Parish e registrato ai mitici Rockfield Studios di Monmouth, arriva anche dopo la recente partecipazione di Harding come ospite nell’album The Demise of Planet X degli Sleaford Mods. L’artista sta oggi attraversando tre continenti con il suo tour, e dopo le ospitate sul palco di Nick Cave & The Bad Seeds, arriva finalmente in Italia questa settimana. Biglietti in esaurimento ovunque, prevendita per Roma a questo link.

Venerdì 3 Luglio – CONVERGE, Circolo Magnolia, Milano

Da oltre trent’anni i Converge rappresentano un punto di riferimento assoluto per la musica metalcore, capaci di unire catarsi emotiva e rigore artistico, mettendo sempre l’intento prima della forma. Da Jane Doe (2001) fino alla collaborazione Bloodmoon: I con Chelsea Wolfe (2021), la band ha segnato in modo profondo l’immaginario underground del XXI secolo, influenzando generazioni con un linguaggio che fonde punk, hardcore e metal in una visione coerente e radicale. Il titolo dell’ultimo lavoro “Love is Not Enough” dice tutto sulle difficoltà del nostro tempo e racchiude il senso del progetto: l’amore è fondamentale, ma da solo non basta ad affrontare la brutalità della realtà. “Era qualcosa che avevo in mente da un po’”, racconta Bannon, cantante. “Alcune delle cose che scrivevo allora nascevano da una prospettiva di resilienza umana, dall’accettazione della brutalità e della natura spietata del mondo. Ci riflettevo in forma poetica e poi avevo messo tutto da parte. Quando siamo entrati in studio, però, ogni cosa ha trovato il suo posto”. Suoneranno prima di lro Heriot, Boneflower e Crouch per un imperdibile evento interamente dedicato a metalcore, headbanging e riff metallici. Biglietti a questo link.

Venerdì 3 Luglio – THESE NEW PURITANS, Piazza Lusvardi, Soliera (MO)

Conosciuti per il loro approccio visionario e sperimentale, i These New Puritans – formazione sempre mutevole guidata dai fratelli Jack e George Barnett – porteranno dal vivo Crooked Wing, un album che spazia dal brutale al sublime, consolidando la loro reputazione di band impossibile da incasellare. Il disco è il frutto di un lungo processo creativo che ha visto la band esplorare suoni inediti, registrando tra Londra, l’Essex e l’Austria e collaborando con Caroline Polachek e il contrabbassista jazz Chris Laurence. Collaborando nuovamente con Graham Sutton dei Bark Psychosis la band ha lavorato minuziosamente sulle texture del disco, dando loro un respiro cinematografico. Queste canzoni parlano di macchine, mondi sotterranei, amori non umani, luce, mare, morte nella sua forma più specifica e meno astratta, personaggi dei cartoni animati che attraversano terre desolate e, in ultima istanza, della fragilità degli esseri umani contro il rumore incessante degli ingranaggi. Mettere la bellezza accanto alla brutalità, la ninna nanna accanto al frastuono, è sempre stata la cifra stilistica dei These New Puritans. Ingresso gratuito, a questo link tutta l’edizione 2026 di Arti Vive.

Venerdì 3 Luglio – ALTIN GUN + IL MAGO DEL GELATO, Piazza Castello, Sesto Reghena (PN)

Altin Gun significa alchimia tra suoni lontani e innovazione contemporanea: folk anatolico, groove ipnotici, chitarre serpeggianti e synth che sanno di sogno. Dalla tradizione popolare turca ai club europei, hanno costruito un linguaggio viscerale e in continua mutazione. “Garip” (ATO Records) è uscito il 20 febbraio e nelle intenzioni del gruppp vuole essere il lavoro più libero, sfaccettato ed eclettico della carriera. Meno formule, più atmosfera; meno pop, più trance collettiva. Aprono Il Mago Del Gelato con la loro sintesi di funk, jazz, afrobeat e suggestioni mediterranee fuse in un suono multietnico e contemporaneo. Tra le realtà più fresche della nuova scena italiana, nasce dall’incontro di culture diverse nel quartiere multietnico di via Padova a Milano, con un progetto che trasforma contaminazione e curiosità in musica. Biglietti per questo e gli altri eventi di Sexto Unplugged a questo link.

Venerdì 3 Luglio – KEIYAA + YAWNING PORTAL, Labirinto della Masone, Fontanellato (PR)

Lost Music Festival anche quest’anno sarà uno degli appuntamenti europei di punta per appassionati e appassionate di elettronica, techno e avanguardie nell’impareggiabile scenario del labirinto più grande del mondo, il Labirinto della Masone di Fontanellato, in provincia di Parma, da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Tantissimi gli act in cartellone che si alterneranno tra live, performance e djset mattino fino a notte fonda nei tre scenari della venue, tra cui segnaliamo Keiyaa, il cui “Hooke’s Law” denso di avant-soul è stato unanimemente riconosciuto come uno degli album migliori del 2025; Suutoo, con la prima italiana dal vivo del suo progetto “Starfire”, che per l’occasione sarà completato da uno spettacolo di luci appositamente studiato su misura per regalare un’esperienza unica; e l’anteprima mondiale del nuovo album degli Yawning Portal in uscita per la Year0001 dei Viagra Boys. Biglietti su Dice.

Sabato 4 Luglio – IDLES, Parco Delle Caserme Rosse, Bologna

Sabato 04 Luglio 2026 alle ore 21:30 gli Idles si esibiscono a Bologna sul palco del Sequoie Music Park, all’interno del Parco Caserme Rosse, per una delle date più attese della stagione estiva. La band di Bristol, punto di riferimento della scena rock alternativa contemporanea, è conosciuta per l’impatto energico dei live e per un sound diretto e incisivo. Il concerto offrirà al pubblico un set che attraversa i brani più rappresentativi del repertorio del gruppo fino all’ultimo Tangk, tra chitarre potenti, ritmi serrati e un’intensa presenza scenica. Il giorno successivo Talbot e soci apriranno il live dei Foo Fighters all’Ippodromo Snai di Milano, intanto qui potete acquistare il biglietto per Bologna.

Sabato 4 Luglio – PETER KERNEL + STORMO, Parco San Donato, Sogliano sul Rubicone (FC)

Nella storica e bellissima location del Parco San Donato di Sogliano al Rubicone, il Soglianois Festival ha visto negli anni decine di giovani band locali e noti gruppi provenienti da tutta Italia (e non solo) esibirsi sul palco. Punto di riferimento per la scena musicale indipendente romagnola, ogni edizione coinvolge migliaia di persone accomunate dalla passione per la musica rock alternativa, i concerti e dalla voglia di stare insieme. E come sempre a ingresso UP TO YOU. Ecco il programma della due giorni: venerdì 03 luglio – 20:30 Stormo 21:30 Unwilling 22:15 Bruuno 23:00 Marcovaldo 23:45 Dieabete; Sabato 04 Luglio 20:30 Teenage Bubblegums 21:30 Leaving Venice 22:15 Stella Diana 23:00 Dear Bongo 23:45 Peter Kernel