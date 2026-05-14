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Múm in Italia per due date a giugno

Raffaele Concollato

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La band islandese Múm torna in Italia con due appuntamenti dal vivo previsti il

Pionieri del pop elettronico sperimentale, i Múm presenteranno “History of Silence”, album pubblicato nel settembre 2025, un lavoro che esplora il silenzio come elemento compositivo e spazio sonoro.

Guidata dai fondatori Gunnar Örn Tynes e Örvar Þóreyjarson Smárason la formazione attuale include anche Sigurlaug Gísladóttir e Samuli Kosminen.

Tra elettronica, archi, pianoforte e glitch, il gruppo continua a distinguersi per una ricerca musicale visionaria e profondamente evocativa.


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