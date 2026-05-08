LOW-L FEST 2026: line-up e headliner

Raffaele Concollato

Il Low-L Fest 2026, il festival che da ormai diversi anni si tiene a Piacenza, in questo 2026 avrà una nuova casa al Too in Via XIV Maggio 51. Le date della tre-giorni sono 19, 20 e 21 giugno.

Oltre ai già confermati Show Me the Body, il festival alza l’asticella con due nuovi headliner di spessore: gli svedesi Thrown, stelle nascenti del metalcore mondiale, e i Nothing, icone emo-shoegaze che tornano in Italia dopo anni di assenza, proprio alla vigilia dell’uscita del nuovo album A Short History of Decay. Nomi che si alterneranno sui tre palchi del festival insieme a gruppi, per chi segue il genere, che non si vedono spesso. Questo settimo appuntamento conferma il Low-L Fest come imperdibile per il panorama underground nazionale.

LOW-L FEST vol. 7
19-20-21 June 2026
TOO – Via XIV Maggio 51, Piacenza (Italy)

THREE DAY PASS (via BigCartel)
– General Release: 50€
SINGLE DAY TICKETS (via Dice):
– FRIDAY 19/06: 20€
– SATURDAY 20/06: 25€
– SUNDAY 21/06: 25€
FREE ENTRY for Under 14

LINE UP

Friday 19th June

  • NOTHING (USA)
  • HAYWIRE (USA)
  • RAEIN
  • SHIZUNE
  • SIX IMPOSSIBLE THINGS
  • DENDROPHILIA
  • QUARANTENA

Saturday 20th June

  • THROWN (SWE)
  • DESPITE EXILE
  • EXCIDE (USA)
  • JAGUERO
  • IF I DIE TODAY
  • SPLEEN FLIPPER
  • WOJTEK
  • SKULLD
  • COLLIDERS
  • PLANETA (Aftershow)

Sunday 21st June

  • SHOW ME THE BODY (USA)
  • STRESS POSITIONS (USA)
  • OZONE DEHUMANIZER
  • CONFINE
  • LESLIEXNIELSEN
  • MY BICYCLE KEYS
  • GOM JABBAR
  • THE FROG

