LOW-L FEST 2026: line-up e headliner

Share This Article
Il Low-L Fest 2026, il festival che da ormai diversi anni si tiene a Piacenza, in questo 2026 avrà una nuova casa al Too in Via XIV Maggio 51. Le date della tre-giorni sono 19, 20 e 21 giugno.
Oltre ai già confermati Show Me the Body, il festival alza l’asticella con due nuovi headliner di spessore: gli svedesi Thrown, stelle nascenti del metalcore mondiale, e i Nothing, icone emo-shoegaze che tornano in Italia dopo anni di assenza, proprio alla vigilia dell’uscita del nuovo album A Short History of Decay. Nomi che si alterneranno sui tre palchi del festival insieme a gruppi, per chi segue il genere, che non si vedono spesso. Questo settimo appuntamento conferma il Low-L Fest come imperdibile per il panorama underground nazionale.
LOW-L FEST vol. 7
19-20-21 June 2026
TOO – Via XIV Maggio 51, Piacenza (Italy)
THREE DAY PASS (via BigCartel)
– General Release: 50€
SINGLE DAY TICKETS (via Dice):
– FRIDAY 19/06: 20€
– SATURDAY 20/06: 25€
– SUNDAY 21/06: 25€
FREE ENTRY for Under 14
LINE UP
Friday 19th June
- NOTHING (USA)
- HAYWIRE (USA)
- RAEIN
- SHIZUNE
- SIX IMPOSSIBLE THINGS
- DENDROPHILIA
- QUARANTENA
Saturday 20th June
- THROWN (SWE)
- DESPITE EXILE
- EXCIDE (USA)
- JAGUERO
- IF I DIE TODAY
- SPLEEN FLIPPER
- WOJTEK
- SKULLD
- COLLIDERS
- PLANETA (Aftershow)
Sunday 21st June
- SHOW ME THE BODY (USA)
- STRESS POSITIONS (USA)
- OZONE DEHUMANIZER
- CONFINE
- LESLIEXNIELSEN
- MY BICYCLE KEYS
- GOM JABBAR
- THE FROG