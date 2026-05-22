La Top 7 della settimana (#21 | 2026)

7. Atro – Aquario

Il terzetto pesarese ritorna finalmente sulle scene dopo anni di silenzio. I testi di Alessandro Baronciani si confermano essenziali, taglienti e diretti, ma è l’intero sound della band a mostrare una crescita sorprendente: la scrittura si fa più matura, strutturata e potente, rigenerando la loro attitudine noise-rock.

6. Calibro 35 – Riots

Quella che doveva essere solo la colonna sonora per un documentario si è trasformata in un album di inediti straordinario. I Calibro 35 dimostrano che il legame tra la loro musica e il genere noir è fondamentale quanto quello tra Ellroy e Los Angeles, sfornando un nuovo pezzo travolgente e cinematico. Album in uscita il 9 ottobre.

5. Ryan Bingham + The Texas Gentlemen – They Call Us The Lucky Ones

Era da molto tempo che il premio Oscar Ryan Bingham non trovava una sintonia così profonda e naturale con una band di supporto. L’alchimia si sente in ogni singola nota: i Texas Gentlemen spingono il cantautore verso territori roots e country-rock selvaggi, esaltando al massimo la sua graffiante voce.

4. Graham Coxon – Castle Park

Il chitarrista dei Blur continua a stupire nella sua dimensione solista. Dopo il buon riscontro del brano d’apertura “Billy Syas”, il secondo estratto “Alright” conferma la sua straordinaria vena power-pop. Un pezzo obliquo, imprevedibile e ricco di quel fascino lo-fi che da sempre lo contraddistingue lontano dalla band principale. Album in uscita il 19 giugno.

3. The Strokes – Falling Out Of Love

Il secondo singolo ufficiale lancia definitivamente la volata all’album, atteso nei negozi tra un mese. Casablancas e soci scelgono una linea melodica nostalgica ma accattivante e purtroppo il vocoder. Nonostante le chitarre intrecciate e il loro inconfondibile stile, anche questo singolo non convince appieno. L’album, che avrà titolo Reality Awaits, è previsto il 26 giugno: si spera conterrà qualche sorpresa che rialzi le quotazioni di questi due singoli onestamente deboli.

2. Modest Mouse – Third Side of the Moon

Terzo singolo che anticipa il nuovo e attesissimo disco An Eraser And A Maze, in arrivo nei primi giorni di giugno. Il brano è un perfetto riassunto del loro indie-rock: ritmiche spezzate, chitarre abrasive e quel cantato nevrotico che rende la band di Isaac Brock unica e originale.

1. Kevin Morby – Little Wide Open

Un trionfo assoluto il nuovo disco di Kevin Morby, uscito lo scorso fine settimana. Il cantautore firma un album di una lucidità disarmante, capace di ridare dignità e freschezza alle radici della musica americana. Mentre il resto del mondo si limita a scimmiottare i vecchi miti del folk e del rock tradizionale, lui ne cattura l’anima più autentica, sincera e spirituale.