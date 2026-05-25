Konyikeh: dal soul a un suono non etichettabile

La scena soul britannica accoglie un nuovo capitolo nella crescita di Konyikeh: l’artista ha pubblicato il suo terzo EP, “Cinere”, un lavoro di sette tracce che segna un passaggio importante nel suo percorso creativo. Di lei avevamo già parlato in un T4ATF!. In contemporanea arriva anche il video di “Jealous”, uno dei brani più importanti e meno etichettabile (gran canzone).

Il titolo dell’EP richiama l’espressione latina ex cinere (“dalle ceneri”), un’immagine che funziona come dichiarazione d’intenti. Dal punto di vista della produzione, il disco vede la collaborazione con il duo DUKE. e con Charlie Perry, presenze già consolidate nel suo universo artistico. Ma è soprattutto la mano della stessa Konyikeh a emergere con decisione: l’artista firma la produzione e cura direttamente gli arrangiamenti, arrivando a suonare e orchestrare tutte le parti di archi presenti nel lavoro.

Le sette tracce di “Cinere” si muovono lungo un asse che tiene insieme scrittura soul, sensibilità classica e contaminazioni contemporanee.

“Cinere” arriva dopo il debutto con Litany nel 2023 che le aveva garantito un’immediata attenzione internazionale, rafforzata da una performance su COLORS e dal sostegno di testate come Vogue, The Guardian e Rolling Stone UK. Nel biennio successivo, tra tour importanti (con Sam Smith e Tems) e la pubblicazione di Problem With Authority nel 2024, Konyikeh ha consolidato una posizione sempre più riconoscibile nel panorama soul contemporaneo.

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