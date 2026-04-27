L’agenda dei Live della Settimana (#18 | 2026)

Mercoledì 29 Aprile – THE SPITTERS, Trinità Live Club, Genova

The Spitters sono una band garage-punk di Tolone attiva dal 2014, nota per l’energia devastante dal vivo e un sound che fonde punk ’77, garage e melodie pop. Con cinque album all’attivo e collaborazioni di alto profilo (Lo Spider, Mike Curtis, Abbey Road), hanno suonato su grandi palchi e condiviso la scena con nomi internazionali. L’ultimo album Fake Brutal, uscito a Novembre dell’anno scorso per la Howlin’ Banana, rappresenta la sintesi definitiva del loro percorso: diretto, potente e senza compromessi. Ingresso 7 Euro con tessera Arci, qui trovate tutte le altre date italiane in settimana.

Giovedì 30 Aprile – PLANET BUTTER, Giardini di Piazza Martiri, San Piero In Bagno (FC)

I comaschi Planet Butter sono formati da Dem Ruspino, Matteo Conzatti, Elia Molteni, Matteo Galimberti, Filippo Birattari. Suonano musica strumentale, con una passione per il gusto cinematico espressa in una mix gustosissimo di funk e neosoul. L’ultimo lavoro è Muzak del 2025, via The Orchard. Una new sensation da una terra, la Lombardia, foriera di band che stanno portando avanti questo sound, dai Calibro 35 agli Atabasca. Appuntamento a ingresso gratuito che rappresenta una preview del festival Rumors che si svolgerà il 10 e 11 Luglio a Santa Sofia, in provincia di Forlì (nomi in arrivo nei prossimi giorni).

Giovedì 30 Aprile – ITALIA 90, Leno (BS)

Gli Italia 90 sono tornati. Un tempo quartetto, ora trio, la band ritorna sulla scena live con una formazione rinnovata e una scaletta ricca di inediti. I nuovi brani, che si costruiscono sul successo dell’album di debutto Living Human Treasure (Brace Yourself, 2023), portano il gruppo verso territori meno familiari – a tratti più melodici, a tratti decisamente più oscuri. Tutto è sostenuto dalla consueta coesione e precisione, affinate in decenni di amicizia, che restano le fondamenta del suono degli Italia 90. La band ha suonato ampiamente nel Regno Unito e in Europa, esibendosi in set molto apprezzati in festival come The Great Escape (UK), Le Guess Who e Left of the Dial (Paesi Bassi) e Fuzz Fest (Cechia). Hanno ricevuto elogi dalla critica su numerose testate, tra cui DIY Magazine, The Quietus, The Guardian, Rumore, Sound of Violence (Francia) e Goûte Mes Disques (Belgio). Aprono i Tiger!Shit!Tiger!Tiger!. Ingresso gratuito, la line-up completa la trovate qui.

Giovedì 30 Aprile – ALFA MIST, Teatro Politeama, Napoli

Il sesto album di Alfa Mist si chiama Roulette e immagina un futuro prossimo dove si discute il valore etico, morale e filosofico della reincarnazione. Il producer inglese si fa questa domanda, “If reincarnation means accumulation of knowledge, would you share it and enable everyone to understand more about the world? Or do you struggle for power? And do some people want to stop others from remembering who they were?” In 15 tracce si esplora questo tema differenziando sempre mood e arrangiamenti, tra groove intuitivi, esplorazioni free-jazz, una leggera psichedelia. “I’m exploring different parts of myself,” dice, “But obviously, as I grow, all of those parts change. Music is a constant; it’s my state of mind that I constantly chisel and work on and make sure that’s always growing and staying interested in new things. As long as I do that, it’ll come out in the music.” Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Venerdì 1 Maggio – UMARELL, Covo Club, Bologna

Il progetto di Martin Giovannella (Umarell) nasce nel 2023 con l’uscita di Cantiere. Le sue radici sono varie, ma trovano un punto comune nell’elettronica, nell’indie e nel trap, con influenze di grime, drum and bass e trip-hop, il tutto caratterizzato da una forte identità sleaze. Il quarto album 1000%, uscito nel 2025 per Dischi Sotterranei, racconta il momento esatto in cui si smette di essere bambini senza sentirsi ancora adulti. Sonoramente alterna momenti spogli e confessionali a esplosioni distorte e nervose, passando per folk popolari, cori comunitari, chitarre brillanti e ritmi variegati. È un album vulnerabile ed onesto che cambia pelle ma resta coerente nel suo intento: raccontare la costruzione dell’identità quando le certezze crollano, quando la famiglia pesa, quando la fede vacilla e quando il mondo sembra chiederti di scegliere chi essere. Support: DACOTA (ITA – folk pop) + GGIOVANNI (ITA – r&b / pop) + MICHAEL MILLS (ITA – electronic). 13 Euro alla porta.

Venerdì 1 Maggio – SUBSONICA + BRUNORI SAS, Parco Archeologico delle Mura Greche, Taranto

Ci saranno anche Subsonica e Brunori Sas, oltre ai già annunciati Gemitaiz, Giorgio Poi, Margherita Vicario, Marco Castello. E ancora il collettivo Canta Fino a Dieci, progetto che mette al centro scrittura e dimensione condivisa; Rossana De Pace, voce intensa della nuova canzone d’autore; Catu Diosis, producer, DJ e rapper originaria di Kampala (Uganda); Cigno, progetto dal grande impatto sonoro che parla di capitalismo, disuguaglianze e guerra; il dj e producer Madkid; i SI!BOOM!VOILÁ e tanti altri. Accanto alla musica, come da tradizione, il palco di Taranto ospiterà alcune delle più importanti voci della società civile. Da Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, a Tomaso Montanari, storico dell’arte, rettore dell’Università per stranieri di Siena e saggista, tra gli intellettuali antifascisti più influenti in Italia. Ingresso gratuito.

Sabato 2 Maggio – LOWINSKY + HUMAN COLONIES, Arci Bellezza, Milano

Sabato 2 Maggio Waddafuzz! Records e In a State of Flux Fest consolidano la loro collaborazione presentando il WaddaFlux Fest 2026, in scena sul palco del Circolo Arci Bellezza di Milano. Ricca line-up dalle h.20.30 con Human Colonies, progetto shoegaze valtellinese caratterizzato da atmosfere dense e stratificate; gli October, dalle sonorità brit-wave che presentano l’esordio “Dancing Like An Idiot”; i Lowinsky, protagonisti di un tour post-album che li ha visti aprire i concerti di Babyshambles e Nada Surf; i Golden Eggs, una formazione post punk fresca con il primo singolo appena pubblicato che sta già attirando attenzione nella scena underground. Prevendita attiva su Dice. La band guidata da Carlo Pinchetti accompagna anche gli Helsinki di Drew McConnell (bassista degli stessi Babyshambles) in un minitour acustico per due date al Belafonte cocktails di Brescia (29 Aprile) e al Birrificio Lambrate Adelchi di Milano il giorno successivo.

Sabato 2 Maggio – MAURO ERMANNO GIOVANARDI, Urbica Velostazione, Pesaro

Fondatore dei La Crus, cantautore raffinato e poliedrico, da più di 20 anni sulla scena musicale italiana come interprete, autore, performer, produttore discografico e direttore artistico, Mauro Ermanno Giovanardi porterà sul palco un live intimo tra nuovi brani, racconto e sonorità che uniscono cantautorato ed elettronica. A marzo 2024 dopo quasi 16 anni di assenza era uscito un nuovo disco dei La Crus, “Proteggimi Da Ciò Che Voglio” accolto in maniera entusiastica sia dal pubblico che dalla stampa, impreziosito da ospiti prestigiosi come Carmen Consoli, Colapesce e Dimartino, Vasco Brondi e il filosofo Slavoj Zizek. Da poche settimane è invece disponibile “E poi scegliere con cura le parole” (Woodworm Label), il nuovo album solista. I biglietti sono acquistabili a questo link.