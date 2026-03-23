L’agenda dei Live della Settimana (#13 | 2026)

Milano On Fire questa settimana: anche Four Tet e dEUS, ai Magazzini Generali rispettivamente venerdì 27 e domenica 29 Marzo. Per non parlare dei Suede, già esaurito da mesi – ma che seguiremo!

Lunedì 23 Marzo – DEADLETTER, Arci Bellezza, Milano

Proveniente dallo Yorkshire ma ora in pianta stabile a South London, i Deadletter si situano a metà tra la furia dei Fall e i ritmi dei Talking Heads, in una tensione post-punk ballabile che esplora il lato più oscuro dell’esistenza. Il singolo “To The Brim” sembra annunciare l’inizio di una nuova era per il sestetto, cresciuto in modo considerevole in seguito alla pubblicazione di Hysterical Strength, album di debutto pubblicato nel 2024, e che ora si sposta verso un suono più sofisticato e fluido nei generi. Caratterizzato da una produzione raffinata accompagnata dalla voce cruda di Zac Lawrence che tiene insieme il brano, si tratta di una vera dichiarazione di intenti, mostrando ciò di cui è capace una delle band più entusiasmanti in UK. Existence Is Bliss è appena uscito via So Recordings. Biglietti su Dice.

Giovedì 26 Marzo – CAROLINE, Largo Venue, Roma

Con caroline 2, la band torna con un suono più audace ed espansivo. Oltre alle esplorazioni di ripetizione, lentezza e spazio del loro debutto, il nuovo album spinge ancora più in là i contrasti dinamici: organico ed elettronico, grezzo e raffinato. Lanciato con il singolo d’impatto “Tell me I never knew that”, che vede la voce inconfondibile di un’altra Caroline (Polachek) come featuring, caroline 2 mette in mostra un intreccio senza paura di strati strumentali, processamenti vocali distorti e momenti di euforia e malinconia. Intenzionale e immersivo, questo nuovo capitolo consolida caroline come una delle band più innovative della musica contemporanea. Biglietti su Dice, la band suona anche a Bologna (Locomotiv, 27 Marzo) e Milano (Bellezza, 28 Marzo).

Giovedì 26 Marzo – MARTA DEL GRANDI, SpazioModu, Perugia

“Chissa come farà Marta Del Grandi a far sembrare tutto facile. È una qualità, una dote non comune. Si potrebbe pensare che suonare cose complicate sia difficile, mentre in realtà il vero problema è rendere le proprie canzoni serie, ben costruite e fruibili. E in questa ottica “Dream Fire” riesce su tutti fronti. Un album art-pop maturo e compatto, sospeso tra sogno, materia e una vocalità senza tempo”. Questo scrive Paolo Bardelli del terzo disco su Fire pubblicato dalla cantautrice milanese. Nel debutto solista “Until We Fossilize” del 2021 coesistevano stilemi folk-rock, atmosfere Lynchiane e arrangiamenti cinematici che ricordano le colonne sonore di Ennio Morricone, mentre nel successivo “Selva” il percorso si fa più pop e trasnazionale, aprendola a un pubblico più ampio e mettendone a frutto gli studi e le esperienze di viaggio. Tutte le info sulle date del tour a questo link.

Venerdì 27 Marzo – GRIMM GRIMM, Zo Centro Culture Contemporanee, Catania

Grimm Grimm è il progetto musicale di Koichi Yamanoha, artista, compositore e produttore londinese originario di Tokyo, che ha debuttato nel 2014 per la Pickpocket Records di Kevin Shields (My Bloody Valentine). Le sue composizioni nascono dall’incontro tra sperimentazione e contaminazioni stilistiche che spaziano dal pop sperimentale al folk barocco, fino a richiamare le strutture ripetitive della musica inglese del XVIII secolo. Il risultato è uno spazio sonoro sospeso arricchito da vibrazioni ed echi continui, invitando l’ascoltatore ad un’esperienza meditativa e sensoriale. Grimm Grimm ha recentemente collaborato alle musiche di Death Stranding 2: On the Beach, progetto videoludico dell’autore Hideo Kojima (ideatore della serie Metal Gear Solid). biglietti su Dice.

Venerdì 27 Marzo – TACKAT + VEGAS ON BASS, Covo Club, Bologna

Tack At, sta per “the artist commonly known as technogod”. Sono George Koulermos, Maurizio Liguori e Federico Bologna. Nel 1990 esordiscono con l’EP “Cola Wars”, pubblicato dalla Nation Records di Aki Nawaz. Quest’ultimo dopo aver avuto un incubo ascoltando la band, decide di contattarli: un episodio che diventa quasi mitologico e che segna l’inizio di una relazione importante. John Peel, Andy Weatherall e Dave Angel programmano il disco nelle loro trasmissioni radiofoniche e DJ set. Nel 1993 la band registra il primo album, “Hemo Glow Ball”, per Contempo Records, con la coproduzione di Roli Mosimann (Young Gods, The The). Il disco fonde elettronica, rock e rap in una forma non allineata, suscitando interesse in tutta Europa. Collaborano negli anni con Casino Royale, Bluvertigo, La Crus, Mau Mau. Dopo una lunga carriera zeppa di uscite, sta per uscire “Nausea”, pubblicato da Overdub Records, anticipato da “Younipol City”. Opener Vegas On Bass, 10 Euro alla porta.

Sabato 28 Marzo – BRIGITTE CALLS ME BABY, Circolo Magnolia, Milano

I Brigitte Calls Me Baby sono una new sensation da Chicago: mescolano pop di matrice smithsiana (ma anche Aztec Camera e Prefab Spout) e tentazioni indie-rock anni 2000, guidati dalla voce ipnotica di Wes Leavins. Intensa e sincera, la loro musica fonde emozione e stile in un sound unico che potete apprezzare nei due LP usciti per la ATO, The Future Is Our Way Out e Irreversible. Data unica italiana al Magnolia e biglietti qui.

Sabato 28 Marzo – JACKARLO FEST, Wonderland Club, Santarcangelo di Romagna (RN)

Una giornata speciale in memoria di Jack Arlotti. Una grande festa a partire dalle h.14 fino a mezzanotte, con tanta musica e una formula unica: l’ordine di esibizione delle band sarà deciso tramite estrazione casuale e annunciato di volta in volta durante la giornata. LINEUP: Bad Frog – Dotok – Lennon Kelly – Marshmallows – Presa Diretta – Punkinacorta – Shorto – Circus Punk – Dxtt. Nemesi – Libidine – Nh3 – Pretesto – Reru – Rfc – Sentralina. Gli organizzatori si riservano altri nomi a sorpresa. Ingresso Gratuito.

Foto: Caroline, Bandcamp