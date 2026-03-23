A maggio la quarta edizione di Gemini

Due date (anzi tre, ci arriviamo) imperdibili per la quarta edizione di Gemini Festival , a Bologna, il 15 e il 16 maggio.

Stiamo monitorando da un pò il percorso di questo festival, con la direzione artistica che viene dalle stesse mani del Robot festival e la prossima edizione, con un cartellone ancora da completare, ci sembra già una delle più interessanti doppie giornate da vivere nei prossimi mesi.

Undici i nomi già indicati in line up: gli Altin Gùn (di cui abbiamo recensito da poco l’ultimo disco) e i Kerala Dust (con il loro mix di blues desertico e suggestioni alla Lcd Soundsystem, non li vogliamo perdere vero?) sono indicati come gli headliner.

Ma c’è molto altro di interessante: in particolare Maria Somerville, irlandese che con il secondo album ha fatto particolarmente parlare di sé, con il suo shoegaze notturno e ipnotico (ad esempio) , il dj set dei ben noti Idles, le suggestioni sperimentali e italianissime di Bono/Burattini (ne avevamo parlato qui) affiancate dall’italo disco del duo dei Mind Enterprises.

Tutti i live saranno al Dumbo, con una appendice extra il 28 di maggio, al Locomotiv Club per il concerto di Lucrecia Dalt (nostra artista cover lo scorso settembre).

E visti i prezzi più che abbordabili (20 euro al momento le date singole e 40 per entrambe le serate), il consiglio è di non farsi scappare questo piccolo festival, dalla direzione artistica davvero illuminata e di attendere gli altri nomi ancora da annunciare.

Dall’edizione 2025 di Gemini Festival.

INFO: Sito ufficiale e biglietti

15-16 Maggio: Altın Gün, Idles (dj set), Kerala Dust, Mind Enterprises, Camoufly, Bono / Burattini, Maria Somerville, Leatherette, Ceri Wax, Gaia Banfi, Kymono + altri da annunciare – Dumbo, Bologna

28 Maggio : Lucrecia Dalt – Locomotiv Club, Bologna