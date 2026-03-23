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A maggio la quarta edizione di Gemini

Alessio Falavena

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Due date (anzi tre, ci arriviamo) imperdibili per la quarta edizione di Gemini Festival , a Bologna, il 15 e il 16 maggio.

Stiamo monitorando da un pò il percorso di questo festival, con la direzione artistica che viene dalle stesse mani del Robot festival e la prossima edizione, con un cartellone ancora da completare, ci sembra già una delle più interessanti doppie giornate da vivere nei prossimi mesi.

Undici i nomi già indicati in line up: gli Altin Gùn (di cui abbiamo recensito da poco l’ultimo disco) e i Kerala Dust (con il loro mix di blues desertico e suggestioni alla Lcd Soundsystem, non li vogliamo perdere vero?) sono indicati come gli headliner.

Ma c’è molto altro di interessante: in particolare Maria Somerville, irlandese che con il secondo album ha fatto particolarmente parlare di sé, con il suo shoegaze notturno e ipnotico (ad esempio) , il dj set dei ben noti Idles, le suggestioni sperimentali e italianissime di Bono/Burattini (ne avevamo parlato qui) affiancate dall’italo disco del duo dei Mind Enterprises.

Tutti i live saranno al Dumbo, con una appendice extra il 28 di maggio, al Locomotiv Club per il concerto di Lucrecia Dalt (nostra artista cover lo scorso settembre).

E visti i prezzi più che abbordabili (20 euro al momento le date singole e 40 per entrambe le serate), il consiglio è di non farsi scappare questo piccolo festival, dalla direzione artistica davvero illuminata e di attendere gli altri nomi ancora da annunciare.

Dall’edizione 2025 di Gemini Festival.

INFO: Sito ufficiale e biglietti

15-16 Maggio: Altın Gün, Idles (dj set), Kerala Dust, Mind Enterprises, Camoufly, Bono / Burattini, Maria Somerville, Leatherette, Ceri Wax, Gaia Banfi, Kymono + altri da annunciare – Dumbo, Bologna

28 Maggio : Lucrecia Dalt – Locomotiv Club, Bologna

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010