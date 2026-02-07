La Top 7 della Settimana (#6 | 2026)

7 cose per 7 spunti interessanti, da approfondire, emersi questa settimana.

7. Conto alla rovescia per Art School Girlfriend

“Doing Laps” è il nuovo video di Art School Girlfriend, diretto da Zak Watson.

Il terzo album “Lean In” uscirà l’11 marzo per Fiction Records.

6. Lala Lala, prima volta su Sub Pop

“Heaven 2” è il nuovo album e debutto su Sub Pop per Lillie West, aka Lala Lala (27 febbraio 2026). Un disco compatto e intenso, co-prodotto con Melina Duterte (Jay Som), che riflette sul rapporto tra movimento, stabilità e identità personale. Il singolo uscito questa settimana è “Arrow”.

5. Yasmine Hamdan alle [SESSIONS]

[SESSIONS] ospita Yasmine Hamdan, che ha fatto tappa a Bruxelles con i suoi musicisti per eseguire due brani dal suo ultimo album “I remember I forget بنسى وبتذكر”. Pioniera dell’indie pop elettronico arabo, Yasmine Hamdan sfuma i confini tra suoni tradizionali, elettronici e melodie ipnotiche.

4. Maria BC, notte e giorno

Maria BC è una musicista e cantante folk americana di stanza a Oakland, in California. “Night & day” è tratta dal suo prossimo album “Marathon” in uscita il 27 febbraio per Sacred Bones Records.

3. Sungaze: abbandonarsi con nostalgia

I Sungaze (provenienti da Cincinnati, Ohio) hanno pubblicato tre album in modo indipendente e sono pronti a pubblicare il loro quarto album in studio, “I’m No Longer Afraid of Heights”, il 22 maggio 2026, tramite Softseed Music e Candlepin Records.

“Always Looking Behind” è un pezzo shoegaze alla DIIV, gustoso.

2. Ma sai che ci sono ancora i Metric??!

Ma quanto mi è sempre piaciuta Emily Haines? Tantissimo. Tornano i canadesi Metric che avevamo perso per un po’ – mea culpa – e invece negli anni ’20 hanno fatto uscire due album, “Formentera” nel 2022 e “Formentera II” nel 2023): “Victim of Luck” è il singolo e ‘Romanticize the Dive” l’album, che esce il 24 aprile.

1. Attesa altissima per le Ladytron

“Paradises”, il nuovo album delle Ladytron, uscirà il 20 marzo 2026. Siamo tutto orecchi. Intanto è uscita anche questa bellissima “A Death in London”

(Paolo Bardelli)

