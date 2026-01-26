L’agenda dei Live della settimana (#5 | 2026)

Martedì 27 Gennaio – EARTH, TPO, Bologna

Dal cuore di Olympia, Washington, arriva la band che ha ridefinito i confini del suono pesante e del drone metal. Dopo oltre tre decenni di evoluzioni, collaborazioni e metamorfosi sonore, e dopo le date del 2019, Dylan Carlson e Adrienne Davies tornano a calcare i palchi italiani. Pitchfork sintetizza così la musica del gruppo: “Mixing serenity and accuracy into a force that both controls and propels”. In apertura: Nataša Grujović & Steve Moore Porte h. 20 Prevendite (su Dice) a 28€, biglietti alla porta 30€. Il giorno successivo sono attesi a Milano al Circolo Magnolia.

Mercoledì 28 Gennaio – FANTASTIC NEGRITO, Teatro Auditorium Santa Chiara, Trento

Nato Xavier Amin Dphrepaulezz, la storia di Fantastic Negrito è una testimonianza di resilienza e del potere trasformativo della musica. Molto è già stato detto sul suo percorso unico – la crescita in una famiglia musulmana ortodossa, un contratto discografico con una major finito male, il quasi fatale incidente d’auto che ha danneggiato in modo permanente la sua mano da chitarrista – così come della straordinaria rinascita iniziata nel 2015, quando vinse il primo NPR Tiny Desk Contest. Da allora ha conquistato tre GRAMMY® Awards per “Best Contemporary Blues Album” e ha condiviso il palco con Sturgill Simpson, Chris Cornell e Bruce Springsteen. Si è esibito nei più importanti festival: Lollapalooza, Glastonbury, Newport Folk e WOMAD, e ha fondato la Revolution Plantation, una fattoria urbana dedicata all’educazione e all’empowerment dei giovani. Biglietti a questo link.

Venerdì 30 Gennaio – RAI TATEISHI, Dipartimento Arti Sperimentali, Bologna

Formatosi con il Kodo Taiko Performing Arts Ensemble, Rai Tateishi è un suonatore di shinobue, flauti noh e tamburi taiko, che ha affinato la sua sensibilità artistica vivendo circondato dalla natura in un villaggio spopolato del Giappone. Negli ultimi anni ha fondato Azuma e intrapreso tour internazionali con il gruppo cult d’avanguardia goat (JP). ll suo primo album, prodotto da Koshiro Hino, fondatore dell’etichetta discografica NAKID e di goat, è stato pubblicato nel marzo 2025. Accolto con clamore dalla critica di settore, “Presence” è stato definito, sulla scia di maestri come Jon Hassell, un lavoro capace di ”trascendere i limiti degli strumenti antichi per rivelare intuizioni delicatamente deliranti» (Boomkat). Sarà affiancato proprio da Koshiro Hino (@po00oq), compagno nei goat (JP), che processerà il suono di Tateishi in tempo reale. Un evento No Glucose, ingresso 10 Euro. Giovedì 29 è atteso al MAO (Museo di Arti Orientali) di Torino.

Sabato 31 Gennaio – FLAVIO GIURATO, FolkClub, Torino

“Il Console Generale” è l’ottavo disco di Flavio Giurato, in uscita in questo gennaio 2026. Romano, classe 1949, Flavio è artista di culto per tantissimi addetti ai lavori e appassionati. Nel 1978 pubblica il suo primo LP, “Per futili motivi”, un concept album sulla storia di un ragazzo nel periodo del fascismo e dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Il disco successivo “Il Tuffatore” (CGD, 1982), considerato il suo capolavoro assoluto, riscuote un enorme successo, grazie anche alla trasmissione Mister Fantasy di Carlo Massarini, che manda in onda i video di alcune canzoni del disco. L’album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia. L’album successivo, “Marco Polo” (1984), decisamente sperimentale, porta alla chiusura del contratto con la Ricordi, così che Giurato non pubblicherà più dischi per vent’anni. “Il manuale del cantautore”, nuovo disco di inediti, viene pubblicato nel 2002 da Vitaminic, etichetta che consente di scaricare l’album dal suo sito. Seguono “La scomparsa di Majorana” e “Le promesse del mondo”, concept album sul fenomeno migratorio, sullo spostamento, sul viaggio e sul movimento degli esseri umani in tutto il mondo. Nel 2023 Giuseppe Catani gli ha dedicato un libro. Ingresso 20 Euro. Sarà anche a Bologna, Covo Club, domenica 1 Febbraio.

Sabato 31 Gennaio – MARCO GIUDICI, Covo Club, Bologna

Marco Giudici viene da Milano, è un classe ’91 e suona praticamente tutti gli strumenti; i suoi credits in produzione vantano artisti da Generic Animal a Serena Altavilla, passando per i Fine Before You Came. Dopo vari progetti condivisi e altri moniker (Any Other, Halfalib), nel 2020 è uscito per 42 Records il primo LP a suo nome, Stupide Cose Di Enorme Importanza, un concentrato di pop sognante e sospeso a cui è seguito l’anno successivo il brano “Sette Vite”. Nel 2025 torna con il nuovo album Trovarsi soli all’improvviso, anticipato dai brani “Trovarsi soli” e “Abitudini di Vita”. Le sue canzoni sono ancora una volta gemme rare e preziose, capaci di conficcarsi dritte nell’anima per non andarsene mai più. Prevendita attiva su Dice.

Domenica 1 Febbraio – BENEFITS, Arci Bellezza, Milano

Formati nel 2019 a Middlesbrough da Kingsley Hall alla voce con Robbie Major ai synth e ai beat, i Benefits si sono rapidamente evoluti in un gruppo che mira a fondere noise, house, hip hop, industrial rock, elettronica e un feed social media arrabbiato per far passare il proprio messaggio. Riuscendo a conquistare fan diversi come Sleaford Mods, Steve Albini, Black Francis Jehnny Beth ed Elijah Wood, oltre a ottenere importanti pubblicazioni su NME, Rolling Stone, The Guardian e The Quietus. Nel 2023 hanno pubblicato il loro album di debutto Nails su Invada Records, che ha ottenuto notevoli consensi dalla critica e numerose nomination come album dell’anno, in particolare da Louder Than War e da BBC6music. Una band ispiratrice, rumorosa e formidabile dal vivo, che ha mantenuto lo slancio con il lavoro successivo, Constant Noise, uscito nel marzo 2025. Biglietti su Dice. Date anche a Bologna (Covo, 30 Gennaio) e Roma (Trenta Formiche, 31 Gennaio).

Foto: Benefits, cortesia dell’ufficio stampa del Covo Club