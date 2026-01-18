Menu
,

La Top 7 della Settimana (#3 | 2026)

Saverio Paiella

Share This Article
Share Post

7. Hemlocke Springs – “w-w-w-w-w”

Hemlocke Springs (alias Isimeme “Naomi” Udu) è una cantante, songwriter e producer statunitense cresciuta su TikTok e nota per il suo alt-pop e synth-pop giocoso e colorato. w-w-w-w-w è il nuovo singolo che anticipa il suo debut album “The Apple Tree Under The Sea” (in uscita a Febbraio) e resta fedele al suo stile caratteristico: pop alternativo divertente e immediato, con melodie orecchiabili, beat brillanti e un gusto eccentrico che fonde indie, synth e bedroom-pop senza prendersi troppo sul serio.

6. Cavetown – “Cryptid”

Cavetown pubblica Cryptid, singolo tratto dal nuovo album “Running With Scissors”. Rispetto al passato, qui il sound è più vivace e dinamico, con chitarre e ritmica che spingono il pezzo oltre le ballate indie-pop a cui Cavetown ci ha abituati, pur mantenendo una scrittura semplice e personale. Cryptid spicca come uno dei momenti più orecchiabili e immediati del disco, perfetto per chi ama un indie leggero ma con un filo di energia in più.

5. Westside Cowboy – “The Wahs”

I Westside Cowboy pubblicano The Wahs, singolo accompagnato da videoclip e tratto dall’EP “So Much Country ’Til We Get There”. La band definisce il proprio suono “Britainicana”, un mix tra indie britannico, post-punk e suggestioni americane; in questo brano, però, le influenze country restano sullo sfondo, lasciando spazio a un indie rock malinconico dal sapore anni ’90, guidato da chitarre pulite e melodie oblique. Un pezzo più introspettivo che energico, che mostra uno dei lati più misurati del gruppo.

4. The Cribs – “Never The Same”

I The Cribs tornano con Never The Same, singolo accompagnato da videoclip e pubblicato in concomitanza con l’uscita del nuovo album “Selling A Vib”e. Il brano è un rock’n’roll ritmato e diretto, attraversato da una vena malinconica che richiama il garage revival dei primi anni Duemila: chitarre asciutte, groove incalzante e un’attitudine che guarda a quella stagione indie post-2000.

3.Dry Cleaning – “Joy”

I Dry Cleaning, quartetto post-punk di South London sotto etichetta 4AD, tornano con Joy, nuovo singolo tratto dal prossimo album “Secret Love”. Il brano si muove tra recitato e cantato minimale, sostenuto da una ritmica incalzante, quasi baggy, e da chitarre angolari, risultando più immediato e melodico rispetto al passato. Il testo gioca sull’idea di una felicità minima e protetta, raccontata attraverso immagini quotidiane e un’ironia sottile. Il videoclip, volutamente nonsense, vede il chitarrista Tom Dowse saltellare goffamente su un balcone, rafforzando l’estetica minimale e surreale del pezzo.

2. Gorillaz feat. Tony Allen, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar – “The Hardest Thing / Orange County”

I Gorillaz tornano con un doppio singolo composto da The Hardest Thing e Orange County, anticipazione del nuovo album “The Mountain”. Il brano (o meglio, il dittico) ha una struttura variegata e divisa in più sezioni, con cambi di atmosfera e soluzioni sonore diverse, che riflettono la mescolanza di stili e personalità degli artisti coinvolti. Un’uscita stratificata e fluida, che mantiene una forte coerenza d’insieme nel solco della tradizione più collaborativa del progetto guidato da Damon Albarn.

1. Kim Gordon – “Not Today”

Kim Gordon, storica cofondatrice dei Sonic Youth, torna a farsi sentire con Not Today, nuovo singolo che anticipa l’album “Play Me”, a circa due anni dal precedente lavoro solista. Il brano si muove su coordinate asciutte e ritmiche, tra beat essenziali e recitato/cantato minimale, con un approccio diretto e contemporaneo, lontano da qualsiasi nostalgia. Il videoclip, diretto da Kate e Laura Mulleavy, accompagna il pezzo con un’estetica semplice e giocosa, mostrando Gordon in una dimensione libera e anti-iconica.

Articoli Correlati:

I Dry Cleaning portano il Magnolia oltre il post punk

GORILLAZ, "The Now Now" (Parlophone, 2018)

, , , , , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010