Menu

Raffaele Concollato Awards 2025

Raffaele Concollato

Share This Article
Share Post

Sarà che con la valanga di uscite dare i dovuti ascolti ad un album è cosa sempre più rara ma in questo 2025 non ho avuto difficoltà a trovare chi è riuscito ad attrarre la mia attenzione.

Alle volte per l’artista, altre in risposta ad un live superlativo, altre per preprarmi al live, poi deludente… ma molto ha sorpreso e altro deluso ma alla fine la soddisfazione per le orecchie e il cuore non è mancata. Il filo conduttore dell’annata può essere riassunto in “malinconia, chitarre distorte, voci vulnerabili, canzoni centrate sull’identità e sulla vita vera”.

Partendo dalla cima della mia top 20 troneggia “Welcome To My Blue Sky” dei Momma. Puro indie rock emotivo, aperto e con echi west coast questo album è stato per diverso tempo una personale comfort zone in cui mi ci sono infilato mani e piedi.
Stesso discorso per “Bleeds dei Wednesday con la parte country al posto delle aperture solari dei Momma e pieno di quel raccontarsi senza compromessi che amo da sempre.
Altro discorso per la conferma degli amati Newdad, che hanno saputo rinnovarsi senza tradirsi, poi la scoperta dei fantastici Hotline TNT e l’amore infinito per Josh Ritter che non ha ancora fatto un disco brutto. Meno ovvi sono stati i Caroline che con “caroline 2” hanno “alzato il tiro” e mi hanno messo alla prova alla fine risultando giganteschi.
Non ovvio rimanere colpito dal Bon Iver versione 2025, autore amatissimo agli esordi e un po’ perso per strada. Ritrovarlo rinnovato e ricco di sfaccettature come piace a me è stata una goduria.
Che dire dei Florist (album più ascoltato dell’anno secondo il ‘mio’ Spotify) che non si possono che adorare e dei sorprendenti Water From Your Eyes (il live più deludente da anni) infilatisi nella mia vena più intima e domestica.
Di tutt’altro spessore e umore l’incredibile disco di Blood Orange che raggiunge una dimensione sensuale e urbana che spezza le sonorità dei dischi proposti finora, incentrati su strumenti ‘classici’.

C’è stato spazio per il post-punk e l’art-rock con i Porridge Radio, Preoccupations, model/actriz e Murder Capital dove inquietudine, mania del controllo e corpi sotto pressione sono i protagonisti.

Mentre, in modo più delicato, Nourished by Time e Jay Som funzionano come zone di equilibrio dei 20 spargendo groove introspettivi, voci morbide e intimità.

Infine la scelta di Bnny, Sorry e The Beths chiude il cerchio: l’ironia, la confessione e le melodie affilate non lasciano dubbi sullo spirito guida di questo 2025. “Straight Line Was a Lie” sembra quasi il manifesto retrospettivo della lista: niente percorsi lineari e soprattutto niente risposte semplici.


P.S. No, non ci sono i Geese, ma questa è un’altra storia.

1 Momma – Welcome To My Blue Sky
2 Wednesday – Bleeds
3 Newdad – Altar
4 Hotline TNT – Raspberry Moon
5 Josh Ritter – I Believe in You, My Honeydew
6 caroline – caroline 2
7 Bon Iver – Sable,fable
8 Florist – Jellywish
9 Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place
10 Blood Orange – Essex Honey
11 Porridge radio – I’ve Got a Feeling
12 Nourished by Time – The Passionate Ones
13 deep sea diver – billiboard heart
14 Jay Som – Belong
15 preoccupations – iii at ease
16 model/actriz – Pirouette
17 Bnny – One Million and Three Love Songs
18 Sorry – Cosplay
19 Murder Capital – Blindness
20 The Beths – Straight Line Was a Lie

Articoli Correlati:

Kalporz Awards 2003 Scribacchini

Kalporz Awards Songs 2020

, , , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010