Fuck Normality Christmas, la line-up del party salentino

Piero Merola

Fuck Normality dopo la serata romana di metà dicembre, torna alla base e come ogni anno porta in Salento uno dei party più attesi del fine anno pugliese.
Appuntamento da non perdere sabato 27 dicembre 2025 nello splendido Castello Volante di Corigliano d’Otranto, una ventina minuti a sud di Lecce, con Populous (A/V live), i djset di Bluemarina, Mantis, il vj-set di Fresh Rucola, e il live di Artefatta.
Non ha certamente bisogno di presentazioni uno dei protagonisti della serata: Populous, alias del producer salentino Andrea Mangia che si esibirà con il nuovo live A/V che ha accompagnato l’uscita del disco “Isla Diferente” (2025), pubblicato dalla sua label Latinambient, con collaborazioni di Fuera, Javier Arce, Eva de Marce ed Esotérica Tropical. A Fuck Normality Christmas presenterà in esclusiva e per la prima volta in Salento questo live audio–video, con Furio a curare la parte visuale.
Mantis è una dj romana e resident dei collettivi Safffo, ODD e Reveries, oltre che autrice del programma Ikigai su Rough Radio, che si è fatta notare in club e festival di rilievo come Spring Attitude, Santarcangelo Festival, Roma Pride, Amsterdam Canal Parade con i suoi set in cui fonde bass/UK e sonorità globali
Bluemarina, dj e designer siciliana, esplora le connessioni tra elettronica contemporanea e i suoni del mare. Cresciuta nello Stretto di Messina e ora di stanza a Roma, porta nei suoi set un immaginario modellato da vento, luce e correnti: un paesaggio sonoro in continuo movimento.
Artefatta è il progetto della cantautrice alt-pop Francesca Marchetti (classe 2002) affiancata alla produzione da Giacomo Greco (Inude) e Pierluigi Conte (Eropi), per una proposta musicale che mescola pop alternativo, elettronica, hyper-pop, UK garage, techno e drum & bass.
Il party sarà impreziosito dai vj set di Fresh Rucola che, tra simbolismo e surrealismo, crea sculture digitali che evocano visioni nostalgiche e narrazioni bizzarre, trasformando lo spazio in un ambiente emotivo e immaginifico e dall’ installazione: Chora di Martina Carbone, artista multimediale romana, che esplora il rapporto tra corpo, suono e gesti decostruendo sistemi percettivi e apre scenari liberi da strutture gerarchiche.

Le prevendite sono disponibili su XCEED.

