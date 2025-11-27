“Storia della musica contemporanea”, il corso online

Inizierà il 1 dicembre il corso di Storia della musica contemporanea in 8 lezioni online. Dall’impressionismo al digitale, ciclo di appuntamenti promosso da Institution School e condotto da critici musicali ed esperti che collaborano con reti nazionali e internazionali, tra cui Rai Radio e la Radio Svizzera.

Un viaggio che attraversa le grandi rivoluzioni musicali del XX secolo fino alle più recenti sperimentazioni elettroniche e digitali e che prevede lezioni settimanali in live streaming sulla piattaforma Zoom, di lunedì, dal 1 dicembre 2025 al 16 febbraio 2026.

Questi i temi:

impressionismo musicale (Debussy e Ravel);

futurismo, espressionismo e dodecafonia (Russolo, Schönberg, Stravinskij e Hindemith);

jazz come linguaggio della modernità (Ellington, Parker, Davis,ColtraneeGershwin, ma anche Piazzolla e Jobim);

il cantautorato internazionale: Gainsbourg, Dylan, Cohen,De André, Tenco, Battistie Battiato;

La musica come ricerca e laboratorio in Schaeffer, Cage, Nono e Berio;

Il rock’n’roll, il progressivee la musica pop: Presley, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e i Genesis;

Il punk (Sex Pistols, Clash, CCCP), l’industrial (Einstürzende Neubauten, Nine Inch Nails) e l’hip hop (Public Enemy, Run-D.M.C., Tupac e Nas);

minimalismo, musica ambient e musica elettronica: La Monte Young, Glass, Brian Eno, Ryuichi Sakamotoe Radiohead.

Le lezioni, aperte a tutti – appassionati di musica, studenti, docenti e operatori culturali – offrono l’opportunità di approfondire e chiarire le proprie conoscenze musicali, senza richiedere competenze pregresse. Durante ogni incontro verranno trasmessi in diretta brevi brani musicali esemplificativi.

I grandi docenti coinvolti sono: Andrea Penna, Barbara Tartari, Luca Damiani, Felice Liperi, David Benini, Fabio De Luca e Arturo Stalteri – voci note della Rai e di altre radio nazionali e internazionali, autori, divulgatori e protagonisti della critica musicale italiana.

Storia della musica contemporanea in 8 lezioni online. Dall’impressionismo al digitale.

Corso organizzato da:

Institution School

Quando:

Lunedì, dal 1 dicembre 2025 al 16 febbraio 2026

Orario: 18:00-20:00 (CET)

Dove e come:

• Live streaming su Zoom (8 incontri)

• Durata di ogni lezione: 2 ore (18:00–20:00). 1 h 45’ circa di lezione frontale, 15’ di Q&A tra docente e pubblico.

• Registrazioni disponibili on-demand tramite link dedicato per tre mesi dopo il termine delle lezioni.

Costi e Promozioni