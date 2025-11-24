Marie Davidson al Biko, le foto

Anche per lei è un esperimento insolito: “In un certo senso richiama quello che facevo prima della pandemia, ma con un’evoluzione,” racconta. “Non volevo ripetermi.” Ma a plasmare il suono e lo spirito di City of Clowns, prodotto con i fratelli David e Stephen Dewaele (Soulwax) è anche un nuovo nemico: il potere invisibile della tecnologia.

Nel 2022, mentre lavorava all’album, Davidson ha infatti letto “The Age of Surveillance Capitalism” di Shoshana Zuboff, un saggio che denuncia il capitalismo della sorveglianza come una nuova forma di oppressione economica, ormai infiltrata in ogni aspetto della nostra vita. La lettura l’ha profondamente colpita, spingendola a riflettere su quanto la tecnologia abbia ridefinito il nostro modo di vivere e persino di percepire noi stessi. “Oggi siamo più consapevoli di queste dinamiche, ma allo stesso tempo ci siamo rassegnati.”

Muovere il pubblico offrendogli una visione consapevole: “Demolition” e “Sexy Clown” sono nuovi inni per chi crede nel suo lavoro e ama l’elettronica in tutte le sue sfaccettature.