La Top 7 della Settimana (#45 | 2025)

7. Il ritorno di Joe Jackson

Il camaleontico cantautore britannico Joe Jackson ha annunciato il suo nuovo album, il trentesimo tra live e studio. Il titolo sarà “Hope and Fury” e uscirà il 10 aprile per Sharp Practice/earMUSIC. Ne seguirà un tour da maggio che toccherà l’Italia. L’album è stato descritto come “latino-jazz-funk-rock”. Ecco le date italiane del tour:

11 novembre 2026 – Teatro Duse – Bologna

12 novembre 2026 – Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) – Roma

14 novembre 2026 – Teatro Lirico – Milano

6. Nuovo memoir per Patti Smith

Si intitola “Bread of Angels – Il pane degli angeli”: in esso la cantante di New York torna a parlare della sua vita dando vita ad un racconto intimo attraverso l’adolescenza di come Arthur Rimbaud e Bob Dylan siano diventati dei modelli creativi. Una sorta di prequel del magnifico Just Kids che ci restituisce la disarmante sincerità di una delle autrici americane cardine.

5. Bill Callahan : nuovo album

Il musicista del Maryland ha annunciato il suo ottavo album in studio, “My Days of 58″, la cui uscita è prevista per il 27 febbraio su Drag City. L’album, composto da 12 brani, è anticipato dal brano “The Man I’m Supposed to Be”, il cui sound sperimentale oscilla tra il sognante e il grintoso, l’artista ha affermato: “L’improvvisazione, l’imprevedibilità e l’ignoto sono ciò che mi motiva a continuare a fare musica. Si tratta di ascoltare se stessi e gli altri. Molte delle parti migliori di una registrazione sono gli errori: trasformarli in punti di forza, usarli come trampolini di lancio verso qualcosa di umano”.

4. Deadletter: nuovo album e live

Il secondo album dei Deadletter ‘Existence Is Bliss’ verrà pubblicato il prossimo 27 febbraio da So Recordings, la band post-punk di Londra a detta del gruppo il singolo “To the Brim” “esplora l’esperienza di affrontare e convivere con la negazione e il modo in cui questa ti lascia incapace e traboccante (stracolmo!) di disperazione.” Di seguito le date italiane:

21 Marzo 2026 – Bologna – Covo Club

22 Marzo 2026 – Roma – Wishlist

23 Marzo 2026 – Milano – Circolo ARCI Bellezza

3. I White Stripes introdotti alla Rock & Roll Hall of Fame

Alla cerimonia di introduzione alla Rock & Roll Hall of Fame a Cleveland, i White Stripes sono stati presentati da Iggy Pop. Jack White ha accettato l’onore a nome del duo, Meg White ormai ritirata dalla vita pubblica dopo lo scioglimento del gruppo nel 2011, era assente. Ad omaggiare il duo ci hanno pensato Olivia Rodrigo, Feist e Twenty One Pilots, interpretando i classici dei White Stripes. Iggy Pop ha presentato la band come “Adamo ed Eva del XXI secolo che hanno fondato una band rock’n’roll”.

White ha raccontato che Meg lo aveva aiutato a rivedere il suo discorso e ha espresso la sua gratitudine ai fan per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Nel suo intervento, White ha incoraggiato i giovani artisti a “sporcarsi le mani”, a staccarsi dagli schermi e a creare con passione. Aggiungendo poi che pur avendo fatto parte di molte band, il mondo si è legato in modo speciale ai White Stripes esempio della bellezza che nasce quando l’arte riesce davvero a toccare le persone.





2. Nuovo singolo per i Gorillaz (con gli Idles)

La band di Damon Albarn ha pubblicato un altro brano dal prossimo album “The Mountain”. Il nuovo singolo, “The God of Lying”, vede il featuring degli Idles, il cui cantante è coautore. Come sempre al frontman dei Blur piace infarcire di mille ‘colori’ la sua musica e anche questa volta oltre che a Londra, nel Devon, ha registrato a Mumbai, con il suonatore di bansuri Ajay Prasanna e il percussionista Viraj Acharya. Il brano come sempre riesce a funzionare nonostante l’apparente disomogeneità degli artisti coinvolti e può diventare un classico della band. L’album, seguito di Cracker Island del 2023, uscirà il 20 marzo ed è stato finora preceduto dai singoli recenti “The Happy Dictator” (con Sparks) e “The Manifesto” (con Trueno e Proof, il rapper dei D12).

1. Cat Power: 20° anniversario di The Greatest e nuovo EP

Cat Power celebrerà il 20° anniversario di “The Greatest” con un tour mondiale nel 2026, che include concerti in Nord America (febbraio-marzo) ed Europa (ottobre-novembre). La band eseguirà l’album completo e pubblicherà un EP dal titolo “Redux” il 23 gennaio 2026, contenente alcune cover tra cui “Try Me” di James Brown e “Nothing Compares to You” di Sinéad O’Connor oltre a una nuova versione di “Could We”. Il tour mondiale (per ora Italia esclusa) partirà dal Nord America il 12 febbraio per arrivare in Europa in autunno. Chan Marshall sarà accompagnata dalla formazione originale che registrò l’album: Judah Bauer (The Jon Spencer Blues Explosion), Gregg (Ink & Dagger), Erik Paparozzi e Jim White (Sonic Youth/Dirty Three).





