i cani, le foto della terza data milanese

Non potevamo mancare a uno dei ritorni più attesi della scena indipendente italiana: i cani, il progetto di culto di Niccolò Contessa accompagnato sul palco da Valerio Bulla (basso), Simone Ciarocchi (batteria), Francesco Bellani (tastiere), Marcello Newman (chitarre) e Andrea Suriani (tastiere).

Queste le foto del concerto della data di martedì 25 novembre, l’ultima delle tre all’Alcatraz di Milano, in un tour da tutto esaurito praticamente ovunque organizzato da DNA Concerti con la label 42 Records e che continuerà nelle prossime settimane a Torino, Firenze, Molfetta e Napoli.