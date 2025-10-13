Menu

Vinicio Capossela: doppio appuntamento milanese

I 25 anni di Canzoni a Manovella con Barezzi Way

Barezzi Way approda per la prima volta a Milano e lo fa con un protagonista d’eccezione: Vinicio Capossela, che celebra i 25 anni di Canzoni a Manovella.
Due gli appuntamenti in programma:

  • “A manovella! Brefotrofio di canzoni” il venerdì 17 ottobre alle ore 17 a Casa Verdi, la Casa di riposo per musicisti della Fondazione Giuseppe Verdi.
    Capossela guiderà il pubblico in un viaggio tra le storie e le ispirazioni che diedero vita all’album, tra immaginari letterari, strumenti meccanici e visioni novecentesche.
    L’incontro vedrà la partecipazione della giornalista Laura Rizzo, del compositore Tommaso Vittorini e di altri ospiti speciali.
    L’ingresso è gratuito, previa prenotazione su Eventbrite.
  • Domenica 19 ottobre alle 20.30, al Conservatorio Giuseppe Verdi ci sarà il concerto “25 anni di Canzoni a Manovella”, in cui Capossela riproporrà integralmente il disco insieme ai musicisti delle registrazioni originali.
    Gli arrangiamenti di Vittorini saranno eseguiti con nuove orchestrazioni curate dal maestro Raffaele Tiseo, per un evento unico e irripetibile.
    Biglietti qui

Le giornate milanesi rientrano nel progetto Barezzi Way, il percorso di avvicinamento al Barezzi Festival, in programma dal 13 al 16 novembre a Parma e dintorni.



La manifestazione, dedicata al mecenate di Giuseppe Verdi, continua a intrecciare grandi nomi della musica con la valorizzazione dei giovani talenti.

