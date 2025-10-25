Tutta la classe di Curtis Harding al TPO, le foto

Curtis Harding (1979, Atlanta) è un punto di riferimento del nu soul ormai da diversi anni. Il suo tour di Ottobre 2025 in Italia lo ha visto protagonista di tre appuntamenti, il primo dei quali, martedì 21 ottobre, ha avuto luogo al TPO di Bologna. C’eravamo anche noi di Kalporz!

Un live caldo e appassionato, organizzato dal Covo Club, con brani estratti da tutti e quattro i suoi lavori in studio, e in un locale cha amiamo particolarmente e molto affollato per l’occasione, e ci mancherebbe vista la classe dell’artista. Ecco le foto!