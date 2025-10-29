L’intensità di Kae Tempest emoziona l’Estragon. Le foto di Bologna

Il concerto di Kae Tempest di domenica 26 ottobre 2025 all’Estragon di Bologna è stato, ancora una volta, un’esperienza di grandissima intensità. Kae ormai ci ha abituati alle sue esondazioni di passione e talento, ma esse ci stupiscono ogni volta. È stato emozionante vedere come la sua delicata transizione stia progredendo, sentire come la sua voce stia cambiando, e come stia rimanendo intatta la sensibilità e la carica, caratteristiche peculiari di Kae.

In apertura si sono esibiti i Queen of Saba e Jacob Alon, entrambi artisti queer che hanno collaborato all’evento generando fin da subito la sensazione di trovarsi in un luogo libero e sicuro. Durante il live Kae ha proposto pezzi del suo intero repertorio fatto di rap, poesia e spoken word, approfondendo temi legati all’identità e alla trasformazione personale, alla connessione umana, alla critica sociale e politica, alla memoria e al suo dialogo interiore.

Nonostante l’Estragon non fosse gremito, il calore del pubblico è stato enorme. La platea era molto eterogenea, unendo gente di ogni età e di ogni luogo. L’atmosfera che si è creata è stata quella di una stupenda festa per la comunità queer, celebrata e accolta da tutti i presenti.

Questa tappa bolognese faceva parte del tour per la presentazione del nuovo album Self Titled. La data all’Estragon segue quella del 25 ottobre a Roma, e precede quella del 27 ottobre a Milano. L’artista si è esibito a Bologna anche in altre occasioni, come confermano i precedenti appuntamenti italiani. Eravamo già stati a sentirlo all’inizio del suo percorso di transizione, a dicembre del 2022 al Locomotiv.

Di seguito le foto del concerto all’Estragon: