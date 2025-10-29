Menu

L’intensità di Kae Tempest emoziona l’Estragon. Le foto di Bologna

Giorgio Lamonica

Concerto di Kae Tempest all'Estragon di Bologna, 26 ottobre 2025, foto di Giorgio Lamonica
Il concerto di Kae Tempest di domenica 26 ottobre 2025 all’Estragon di Bologna è stato, ancora una volta, un’esperienza di grandissima intensità. Kae ormai ci ha abituati alle sue esondazioni di passione e talento, ma esse ci stupiscono ogni volta. È stato emozionante vedere come la sua delicata transizione stia progredendo, sentire come la sua voce stia cambiando, e come stia rimanendo intatta la sensibilità e la carica, caratteristiche peculiari di Kae.

In apertura si sono esibiti i Queen of Saba e Jacob Alon, entrambi artisti queer che hanno collaborato all’evento generando fin da subito la sensazione di trovarsi in un luogo libero e sicuro. Durante il live Kae ha proposto pezzi del suo intero repertorio fatto di rap, poesia e spoken word, approfondendo temi legati all’identità e alla trasformazione personale, alla connessione umana, alla critica sociale e politica, alla memoria e al suo dialogo interiore.

Nonostante l’Estragon non fosse gremito, il calore del pubblico è stato enorme. La platea era molto eterogenea, unendo gente di ogni età e di ogni luogo. L’atmosfera che si è creata è stata quella di una stupenda festa per la comunità queer, celebrata e accolta da tutti i presenti.

Questa tappa bolognese faceva parte del tour per la presentazione del nuovo album Self Titled. La data all’Estragon segue quella del 25 ottobre a Roma, e precede quella del 27 ottobre a Milano. L’artista si è esibito a Bologna anche in altre occasioni, come confermano i precedenti appuntamenti italiani. Eravamo già stati a sentirlo all’inizio del suo percorso di transizione, a dicembre del 2022 al Locomotiv.

Di seguito le foto del concerto all’Estragon:

