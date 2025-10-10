La vita dei sogni di Marta Del Grandi: a gennaio il nuovo album

Nuovo album (e terza collaborazione con Fire Records) per Marta Del Grandi, in uscita il 30 Gennaio 2026 dopo il grande successo di Selva, finalista al Premio Tenco 2024 nella categoria “Opera Prima”.

In seguito all’uscita di quel meraviglioso disco Marta Del Grandi ha fatto un tour di oltre 80 date tra Italia e Europa, posizionandosi come una delle più interessanti e originali voci della scena indipendente contemporanea.

Da comunicato stampa, in Dream Life Marta indaga il tema del sogno in diverse dimensioni: dai mondi paralleli e surreali dell’inconscio ai sogni adolescenziali e alle aspettative che spesso si scontrano con la realtà. Ne nasce una raccolta di dieci canzoni in cui sogno e realtà si intrecciano, sfumando i confini in modi spesso impercettibili.

Il disco riflette la consapevolezza crescente che non possiamo avere il pieno controllo sul futuro né sull’esito dei nostri progetti. È questo il filo conduttore che attraversa l’album, conferendogli una leggerezza particolare e una vena di serena disillusione: con Dream Life Marta Del Grandi invita l’ascoltatore a intraprendere un viaggio poetico, ironico e profondamente radicato nel presente.

Il primo singolo “Antarctica” affronta il dilemma etico mondiale che ci scuote dalla nostra zona di comfort con un riff funky nello stile dei migliori Talking Heads e il cantato che ricorda il fraseggio astratto tipico di Laurie Anderson. “Antarctica ha preso forma durante una sessione solitaria a tarda sera – racconta la cantautrice milanese – quando una melodia che avevo in mente da giorni è venuta fuori naturalmente mentre stavo giocando con un sequencer. È una canzone che amo particolarmente, che parla di clima e ingiustizia sociale con un linguaggio giocoso e non“. Il video è diretto da Giancarlo Soldi (“Nero”, “Diabolik Sono Io”).

Pop che guarda fuori dai confini, con lo sguardo avanti: buon ascolto (e attesa).

Photo Credit: Claudia Ferri