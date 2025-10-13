Il rito dream pop dei NewDad a Milano

Giovedì 9 ottobre, l’Arci Bellezza di Milano ha ospitato per la prima volta i NewDad, giovane band irlandese originaria di Galway, in una serata che ha confermato tutto il talento e la forza evocativa di questo gruppo che seguiamo con attenzione su Kalporz sin dal 2021, quando presentammo il loro primo EP come una delle novità più promettenti della scena indie europea.

Nei successivi quattro anni i NewDad sono cresciuti in modo meraviglioso: hanno pubblicato il loro primo album Madra nel 2024, si sono esibiti al Glastonbury Festival nello stesso anno – con una cover di Just Like Heaven dei Cure che ha fatto il giro del web – e sono tornati nel 2025 con il nuovo disco Altar, uscito il 19 settembre, che vi abbiamo suggerito di ascoltare in una nostra recente Top 7 settimanale.

La data milanese, unica tappa italiana del tour europeo, è stata sold out e ha regalato al pubblico una performance magnetica e coinvolgente. L’atmosfera intima dell’Arci Bellezza ha fatto da cornice perfetta alle sonorità dream pop e shoegaze del gruppo. Eravamo in prima fila, l’atmosfera era davvero piacevole ed è stato bello constatare che intorno a noi c’erano fan di almeno tre generazioni diverse, X, Y e Z, con qualche alfa e qualche boomer infiltrati qua e là.

Sul palco, la frontwoman Julie Dawson ha incantato con la sua voce eterea e la presenza scenica delicata ma potente. Il live ha visto l’esecuzione di ben nove brani tratti da Altar, tra cui Heavyweight, Entertainer, Sicky Sweet, Pretty, Nightmares e Everything I Wanted, alternati a pezzi del primo album Madra e a classici come Blue.

La band ha mostrato una coesione e una maturità musicale impressionanti per un gruppo così giovane. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, lasciandosi trasportare dalle onde sonore e dalle emozioni che i NewDad sanno evocare con grande naturalezza.

Questa prima volta al Bellezza è stata una bella occasione per chi ama l’indie rock più autentico e sognante. Siamo felici di averli visti dal vivo, non potevamo mancare ad uno dei live raccomandati come da non perdere in questo periodo.

Ancora una volta, e con sempre maggiore convinzione, possiamo dire che i NewDad sono una delle realtà più interessanti della nuova scena dream pop europea. Auguriamo loro il meglio per i prossimi live in programma in UK e non vediamo l’ora di sapere come andrà il loro tour in USA che partirà ad Aprile.

(Testo e foto di Giorgio Lamonica)