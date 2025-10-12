Menu

“Black Rabbit”, una soundtrack indie-rock per una New York cupa e torbida

Paolo Bardelli

Share This Article
Share Post
SPOILER ALERT: nell’articolo ci sono inevitabili piccoli spoiler circa “Black Rabbit”, per cui se non l’avete visto siete avvertiti.

New York, primi Duemila: dove tutto suonava meglio

Chissà come sarebbe stato vivere a New York nei primi anni 2000? Bellissimo, credo. A parte la ricostruzione del dopo-11 settembre, NY è stata la capitale musicale mondiale di quegli anni, fino quantomeno a tutto il decennio: Strokes, Interpol, The Walkmen, e chi più ne ha più ne metta. Gruppi che sono tutti finiti nella colonna sonora di “Black Rabbit”, miniserie thriller su Netflix, con Jude Law e Jason Bateman come protagonisti, quest’ultimo anche dietro la macchina da presa come regista in diversi episodi. La sua bravura non è più in discussione da quel gioiellino che è “Ozark” e la sua faccia da ex-bravo ragazzo qui trasformata in una specie di Drugo Lebowski gli permette di fare ottimamente questi ruoli da simpatico outsider tra crimine e sfortune della vita.

Ambientata a New York, la serie racconta la storia di Jake Friedken (Jude Law), proprietario del ristorante e lounge “Black Rabbit”, e del fratello maggiore Vince (Jason Bateman), ex socio caduto in disgrazia, tra vecchi debiti, scandali sessuali e affari criminali che mettono in pericolo tutto ciò che Jake ha costruito.

La particolarità di “Black Rabbit” è il suo essere intimamente connesso alla propria ispirazione musicale newyorkese e in generale indie-rock: la serie mette subito le cose in chiaro utilizzando, per la prima scena, ‘We’ve Been Had’ dei The Walkmen tratta dal loro album di debutto “Everyone Who Pretended to Like Me Is Gone” (2002), un brano splendido tra campanule e il cantato sghembo di Hamilton Leithauser. Ma le citazioni nel primo episodio E1 continuano andando anche più lontano nel tempo: “Just A Test” dei Beastie Boys e “Killer Is Me” degli Alice in Chains mettono in chiaro i riferimenti a cui la serie vuole rifarsi, tra le magliette di Vince (Pixies, Sonic Youth) e i riferimenti musicali nei dialoghi (nel prosieguo della serie Vince a un certo punto rinfaccia a Jake di “vestirsi come Nick Cave” e si complimenta con la figlia perché “vive nel palazzo di Physical Graffiti”).

Da The Strokes agli Interpol, la colonna sonora perfetta del crimine

Nel secondo episodio (E2) si scopre che vent’anni fa Vince e Jake erano un duo che faceva musica stile-The Strokes, e subito parte anche il video della canzone originale di questo duo: beh, il brano – “Turned To Black” – è proprio composto da Albert Hammond degli Strokes in collaborazione con il gruppo virtuale dei “The Black Rabbits” e sembra proprio uscire da quel periodo dei primi 2000 (c’è anche un ulteriore brano dei The Black Rabbits, la casalinga “Outside People”). Hammond fa anche un cameo nel sesto episodio, in cui è un avventore al bancone del bar che riconosce in Jason Bateman un membro dei The Black Rabbits.

Altri momenti musicalmente altissimi sono l’entrata nella bisca clandestina nella upper class newyorkese con “Boys In The Better Land” dei Fontaines D.C. (E2), l’incipit incazzoso di E4 con “U Should Not Be Doing That” di Amyl And The Sniffers, la dinamitarda “Prizefighter” degli Eels (“I’ll break through any wall / Just give me a call / I’m a dynamiter / I’m a prizefighter“) quando Vince e Jake danno fuoco alla loro casa di famiglia, “Blockbuster Night Pt. 1” dei Run The Jewels quando il criminale da strapazzo Junior (interpretato da Forrest Weber) si alza alla mattina e mima tutti i luoghi comuni da teppistello compreso quello di impugnare la pistola davanti allo specchio e fare le prove di una rapina. Senza dimenticare il cameo della cantautrice britannica RAYE con la bellissima “‘What A Difference A Day Makes” che chiude E3.

Ma i due punti più alti dell’associazione immagini-musica nella serie si ha certamente nell’E7 quando Vince riesce a seminare gli inseguitori e scappa con la refurtiva con “Starburster” dei Fontaines D.C. in sottofondo (l’abbinamento può ricordare Renton che scappa con la stessa refurtiva in “Trainspotting” sotto le note di “Born Slippy” degli Underworld, stranamente utilizzata proprio sempre in E7 di “Black Rabbit”) e soprattutto con la chiusa di “Untitled” degli Interpol mentre Vince continua a scappare, la telecamera si eleva con un drone su New York e partono i titoli di coda, una scena dannatamente memorabile. Per mettere tutto a posto E8 parte con un flashback nei primi anni 2000 e “You Only Live Once” degli The Strokes che risuona nel locale.

“Black Rabbit”: quando la musica fa la serie, non solo l’accompagna

Black Rabbit” è un noir urbano elegante e torbido, che esplora le ombre del successo e i legami tossici del sangue, con una fotografia cupa e una New York decadente come sfondo costante. Ma soprattutto è una serie che dimostra come utilizzare (bene) la colonna sonora.

PS. La soundtrack originale è opera di Danny Bensi e Saunder Jurriaans, già autori delle colonne sonore di Ozark, The Gift, Enemy, Speak No Evil, Boy Erased e The Staircase.

(Paolo Bardelli)

Articoli Correlati:

Nuovo album a settembre per gli Interpol

Panda Bear remixa gli Interpol

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010