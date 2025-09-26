ROBOT, tutti i nomi della sedicesima edizione

Acid Arab, Alessandro Cortini, Apparat, C’Mon Tigre, Ela Minus, Lino Capra Vaccina & Mai Mai Mai, Lorenzo Senni, Rival Consoles, Sama’ Abdulhadi sono solo alcuni dei nomi dell’edizione 2025 di ROBOT16. Tra i grandi spazi industriali del DumBO, la storica venue di Palazzo di Re Enzo, l’Oratorio di San Filippo Neri e il Pop Up Cinema Medica 4K, ROBOT Festival torna a Bologna dal 9 all’11 ottobre – anteprima il 27 settembre – annunciando i nomi di un cartellone che, come è nello spirito del Festival, attraversa le geografie e i linguaggi della musica elettronica, tra sperimentazione e ritmi da club. “Dream On” è il tema intorno al quale gravita la sedicesima edizione del festival di musica elettronica e arti digitali ideato e prodotto da Associazione Culturale Shape, un omaggio al potere del sogno, alla sua forza liberatoria e utopistica.

Sostenibilità ambientale ed anche sociale: nelle serate di venerdì e sabato, inoltre, sarà attivo al DumBO uno spazio di decompressione attivato in collaborazione con Beat Project, il servizio di Harm Reduction (riduzione del danno) del Comune di Bologna: un luogo aperto a tuttə dove potersi rilassare e socializzare, dove sarà disponibile acqua gratuita, zuccheri e personale qualificato per gestire situazioni di malessere. Un programma, un cartellone ed un festival ancora una volta esaustivo e profondamente eclettico, figlio e frutto del meticoloso lavoro di ricerca che prosegue tutto l’anno, tutti gli anni: “Il sogno è immaginazione, visione e proiezione: uno spazio interiore libero dalle regole della logica e del tempo” commenta Marco Ligurgo, Direttore Artistico di ROBOT Festival. “La musica, come il sogno, parla direttamente all’emotività e all’inconscio, generando stati meditativi, contemplativi, onirici. Grazie ad essa, il sogno diventa un’esperienza collettiva ad occhi aperti, un viaggio capace di condurci verso un livello superiore di consapevolezza e meraviglia.” Non a caso, nel programma di ROBOT16 saranno evidenziati 10 momenti, 10 sogni – corrispondenti ad altrettanti act e perfrmance – dove i contorni onirici del festival saranno esaltati. “DREAM ON è un rito sonoro collettivo, un sogno ad occhi aperti verso la meraviglia.”

