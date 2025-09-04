Lucrecia Dalt è l’artista della cover di settembre 2025

Lucrecia Dalt arriverà in questo settembre un nuovo album: “A Danger to Ourselves “, il seguito del suo lavoro del 2022 ” ¡Ay!”, in uscita il 5 settembre (tramite Rvng Intl. ).

Anticipazione del disco sono stati il brano “Divina “, il cui video diretto da Tony Lowe potete vedere qui sotto:

e la collaborazione con David Sylvian in “Cosa Rara”.

Sylvian ha anche coprodotto l’album, che vede la partecipazione ulteriore di Juana Molina e Camille Mandoki, oltre ai loop di batteria di Alex Lázaro.

Circa il nuovo album, l’artista ha dichiarato: “In passato, mi sono spesso rivolta a film e testi come specchi per dare forma alle mie storie, evitando di rivelare troppo di me stessa e di inventare finzioni isolate. Questa volta, volevo creare una musica che scorresse cinematograficamente e che creasse un paesaggio per raccontare una storia d’amore che flirta con l’improbabile, il miracoloso e il misterioso”.

Lucrecia Dalt è l’artista di copertina del nostro settembre 2025.

Concept: Lucrecia Dalt

Musica: Lucrecia Dalt e Alex Lázaro

Produzione: Lucrecia Dalt e David Sylvian

Mix: David Sylvian

Mastering: Heba Kadry, NYC

Lacquers: Josh Bonati (solo per vinile)

Foto di copertina: Yuka Fujii

Direzione artistica: David Sylvian

Fotoritocco: Louie Perea

Design: Will Work For Good